2018. január 15-én reggel holtan találták londoni szállodai szobájában Dolores O’Riordan ír énekesnőt, a Cranberries frontemberét. Halálával valódi veszteség érte a könnyűzenét; szép és szerethető történet, egészen különleges, felejthetetlen hang távozott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Alapvetően egyszerű azonosulni az olyan népmesei történetekkel, ahol egy újsághirdetésre jelentkező tizenkilenc éves lányból Írország egyik legismertebb arca válik.

Az írországi Limerickben 1989-ben négy férfi által megalapított The Cranberry Saw Us zenekar újsághirdetést adott fel, amikor énekesük, Niall Quinn egészen hamar kiszállt. Énekesnőt kerestek, és a hirdetésre a még húszas éveit sem elért Dolores O’Riordan jelentkezett Ballybricken kisvárosából. Hangszíne, amely egyszerre volt érzéki és nőies, ugyanakkor vad és erőteljes, magával ragadó énekhangja alapján már ott sejteni lehetett, hogy valami nagy van születőben.

A Cranberries és vele O’Riordan története azért is szerethető, mert a zenekaroknak abba a sorába tartoztak, amilyenek – ilyen körülmények között, ilyen formában – már biztosan nem fognak születni. Háromszámos demójukat ugyanis maguk másolták TDK kazettákra, és saját kezűleg tollal feliratozták. A legendás hanghordozó végül 300 példányban fogyott el: a számok közt ott volt a Linger, az első átütő sláger, amely sűrítve magában hordozza mindazt, ami mindvégig állandó maradt a Cranberriesben, és amiért könnyű volt zenéjükkel azonosulni.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A Linger végül az 1993-as bemutatkozó albumról hódította meg a világot. Az Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? Írországon kívül is pillanatok alatt ismertté tette a zenekart. 2001-ig megjelent öt albumukat összesen 40 millió példányban adták el világszerte, majd 2003 és 2009 között válság és leállás következett. 2007-ben és 2009-ben O’Riordan két szólemezt adott ki, majd az újra összeállt Cranberriesnek még két albumát hallgathatta a közönség 2012-től és 2017-től.

A zenekar tagjai fiatal koruktól mind rajongói voltak a The Smithsnek, 2009-től kezdve az énekesnő előbb Jetlag majd D.A.R.K név alatt együtt dolgozott a kultikus angol együttes basszusgitárosával, Andy Rourke-kal és a New York-i D. J. Olé Koretskyvel. Kísérletező, helyenként Mobyéra emlékeztető zenéjüknek érdekes színt adott O’Riordan énekhangja.

Az énekesnő római katolikus nevelést kapott, csodálta II. János Pált, akivel háromszor is találkozott: elsőként az egyházfő írországi látogatása alkalmával még gyerekkorában, majd 2001-ben és 2002-ben, továbbá Ferenc pápa meghívására 2013-ban fellépett a Vatikán szokásos karácsonyi hangversenyén.

Szeretnénk, ha ott lenne most, ahová hite szerint vágyott, hangját pedig féltett kincsként megőrizzük.