Az ország karácsonyfája szomorú példája az abszurditásnak

Az örökzöld növények és fák a kereszténység megszületése előtt különös jelentőséggel bírtak az ókori emberek számára a téli időszakban, a germán, a római, az egyiptomi és a kelta népek is különleges tisztelettel fordultak feléjük. Sokan úgy tartották, ha faágakat aggatnak ki otthonuk ajtajára és ablakaira, elűzik a boszorkányokat, a gonosz lelkeket, a tél sötét erőit, és távol tartják a betegségeket. Pogány eredetű hagyomány a faállítás szokása is, hisz életfákra az egyiptomi, kínai és a zsidó kultúrában vannak példák. A karácsonyfa-állítás rituáléja már a skandináv területekről származik, és az 1600-as években terjedt tovább a német hercegségekben. Az első fát állítólag Luther Márton állította a gyerekeinek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Parlament előtt is minden évben felállítják az ország karácsonyfáját, amelynek nevéből adódóan a legszebbnek illene lennie. Idén sajnos egy meggyötört óriás örökzöld áll az ország főterén. Pedig hosszú-szép élet van mögötte: a 20 méter magas, 63 centis törzsátmérőjű, többtonnás ezüstfenyőt egy tököli nyugdíjas házaspár ajánlotta fel. Negyven évig állt az udvarukon. A faóriást egy speciális katonai járművel szállították az Országház elé, csak épp egyáltalán nem vigyáztak rá. A fa jelentős része lelógott a kocsi platójáról, nem csoda, hogy miután végighúzták az autópályán, sérülten, megtépázva ért célba a szerencsétlen fenyő. Több ága eltört, sok helyről lehullottak a tűlevelek, a zöldellő ágak helyén egy részen barna folt éktelenkedett.

Sokan szóvá tették, hogy mindez hogy történhetett meg, tervezik-e, hogy lecserélik a fát, de ahogy más esetben, a kormány most is nehezményezte a kritikát. Az Index az RTL Klub tudósítására hivatkozva kereste meg az Országgyűlést, ahol leszögezték nem cserélik le a fát. „(…) a csatorna nem tartozik az önzetlen felajánló család és segítőkész szervezetek sorába – beleértve a katasztrófavédelmet, a honvédséget és az Országgyűlés Hivatalát –, amely, illetve amelyek azon fáradoznak, hogy az adventi időszak kezdetére mindenkinek, aki a Kossuth térre látogat örömére szolgáljon a látvány. A feldíszítés befejezésével, reméljük Ön és olvasóik is saját szemükkel győződhetnek meg az Ország Karácsonyfájának szépségéről” – állt sokatmondó válaszlevelükben.

A probléma megoldása kimerült abban, hogy fogtak egy óriási égősort, amellyel a kritikus ágakat úgy-ahogy szorosan összekötötték. Időközben az egész fát beborították a színes körtécskék, de a csoda elmaradt. Szomorúan árválkodik az állam főterén az ország karácsonyfája.

A karácsonyfa Isten ajándékozó szeretetének szimbóluma, mellyel az embert visszafogadja kegyelmébe. A Kossuth téren álló örökzöld, amit még egy kordonnal is körbekerítettek, azonban sajnos sokkal inkább a tisztelet és a valódi párbeszédek hiányára emlékeztet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.01.