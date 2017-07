Bajban az ismert online zenemegosztó, a SoundCloud

Komoly pénzügyi gondokkal küszködik az egyik legismertebb internetes zenei megosztó szolgáltatás, a SoundCloud – jelentette a BBC. A brit közszolgálati adó zenei szakrovatának információi szerint a berlini székhelyű társaság most munkatársainak mintegy 40 százalékát, 173 főt bocsátott el, egyúttal bezárja a londoni és San Francisco-i irodáit.

A cég egyik társalapítója, Alex Ljung szerint erre azért volt szükség, hogy pénzügyileg nyereségessé tegyék a szolgáltatást. Hogy a fenti lépés mire lesz elég, nem tudni, de már korábban is arról szóltak a hírek, a 2008-ban elindított, világszerte sok, főleg kezdő zenész számára az egyik fő publikálási felületnek számító szolgáltatásnak komoly anyagi gondjai vannak. Most állítólag annyi pénzük maradt, amivel mintegy ötven napig, azaz szeptember végéig tudják finanszírozni a működést. Korábban már arról is írtak, felvásárolná valamelyik vetélytárs, de a Spotify elállt az üzlettől.

Elemzők szerint a SoundCloud nagy gondja, hogy nincs elég előfizetője, így az ingyenes modellt nem tudják fenntartani. A szolgáltatás bukása azt is jelentheti, az önerőből, nem valamely internetes óriás által létrehozott oldalhoz hasonló szolgáltatások bő egy évtizedes felfutás után nem biztos, hogy életképesek tudnak maradni a piacon. Több zenész szerint pedig szükség lenne az ilyen oldalakra, hogy új előadókat ismerhessen meg a szakma és a közönség.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.17.