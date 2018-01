Bejelentette feloszlását a Slayer

Egy nagy, végső világturné után beszünteti létezését a Slayer – tette közzé hétfőn a legendás thrash-metal-zenekar. A csapat idén nyáron Észak-Amerikában kezdheti koncertkörútját olyanok oldalán, mint a Lamb of God, az Anthrax, a Testament és a Behemoth. A pontos dátumokat e hét végén tehetik közzé.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Tom Araya basszeros-énekes egyébként már 2016-ban is beszélt arról, hogy bizonytalan a jövő, harmincöt év után pedig már ideje a nyugdíjazásra gondolni. Akkor a Loudwire-nek azt mondta: „Mikor elkezdtük, minden nagyszerű volt, hiszen fiatalok voltunk és legyőzhetetlenek. És aztán eljött az idő, hogy családos emberré váljak, és kemény időszakot jelentett oda-vissza repkedni. És most azon a szinten, ahol vagyunk, megtehetem, hogy hazarepülök, amikor szeretnék, a szabadnapjaimon, és több időt tölthetek a családommal, amire nem voltam képes, mikor a gyermekeim felnőttek. Most már idősebbek, érettek, én pedig kihasználom az ebből fakadó lehetőségeket.”

Kerry King gitáros ugyanakkor néhány hónappal később azt nyilatkozta a német EMP Rock Invasionnek, hogy a maga részéről nem látja a zenekar végét a közeljövőben. „Különösen egy ilyen jó lemez után” – tette hozzá a 2015-os Repentlessre utalva.

Tom Araya Kerry Kinggel, Dave Lombardo dobossal és Jeff Hanneman gitárossal 1981-ben hozta létre a bandát. Hanneman öt évvel ezelőtt elhunyt. A zenészt húsevő baktérium támadta meg, miután 2011-ben megcsípte egy pók a kertjében. Több műtéten is keresztülesett, félig-meddig kénytelen volt visszavonulni, és onnantól kezdve számos alkalommal közel volt a halálhoz. Végül 2013 májusában alkoholbetegséggel összefüggő májzsugorodásban hunyt el.

A Slayer eddig tizenkét nagylemezt hozott ki, az elsőt 1983-ban Show No Mercy címmel. Ezt olyan klasszikusok követték, mint a Hell Awaits, a Reign in Blood, a South of Heaven és a Seasons in the Abyss. A zenekart a thrash metal nagy négyese közt tartják számon az Anthrax, a Metallica és a Megadeth mellett. A csapat pedig eddig két Grammy-díjat kapott.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.23.