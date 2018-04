Bella ciao!

Tétova lépések a teljesség igénye nélkül a teljesség felé. Automatikusan most, mint ahogy az Úton készült. Jézus Krisztus, Buddha, Hamvas Béla, Márai Sándor, Lao-ce, Frida Kahlo, Bohumil Hrabal, Jiri Menzel, Wim Wenders, Törőcsik Mari, Latinovits Zoltán, Michelangelo Buonarroti, Allen Ginsberg, Magda Vásáryová, Jack Kerouac, Esterházy Péter, Huszárik Zoltán, Cseh Tamás, Bereményi Géza, Goran Bregovic, The Rolling Stones, Joy Division, József Attila, Ady Endre, The Monty Python, Humphrey Bogart, Emir Kusturica, Anthony Bourdain, Hugh Fearnley-Whittingstall, David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Federico Fellini, Muzsikás, Nick Cave, Korniss Péter, Jaroslav Hasek, János evangélista, Linda Evangelista, Quentin Tarantino, Marlon Brando, James Dean, Széki Banda, Cheb Khaled, Woody Allen, Gabriel García Marquez, Wolfgang Amadeus Mozart, Csukás István, Steve Reich, Sebestyén Márta, Rammstein, Petőfi Sándor, P. G. Woodhouse, Amy Winehouse, Janis Joplin, Fenyvesi Ottó, Kurt Vonnegut, Carl Gustav Jung, Neil Young, Johnny Cash, Dante Alighieri, Tarr Béla, Enyedi Ildikó, Weöres Sándor, Nagy László, Radnóti Miklós, Pier Paolo Pasolini, Homérosz, Diego Maradona, The Doors, Paul Austin, The Cult, Karinthy Frigyes, Manu Chao, Csurka István, The Sex Pistols, Baksa Soós János, Orhan Pamuk, Charles Bukowski, Johann Sebastian Bach, Johan Cruyff, Hunter S. Thompson, II. János Pál, Szent Ferenc, Ferenc pápa, Giuseppe Verdi, Konrad Lorenz, The Clash, David Lynch, Umberto Eco, Ottlik Géza, Pilinszky János, Örkény István, Lázár Ervin, Led Zeppelin, Gerard Durrel, Sütő András, Yehudi Menuhin, Európa Kiadó, Balaton, Szászcsávási Banda, Palatkai Banda, Lionel Messi, Sean Penn, Andrásfalvy Bertalan, Francis Ford Coppola, Sandro Boticelli, Dixi, Palestrina, Fjodor Mihajlovics Dosztojeszkij, William Shakespeare, Jan Soukup, Tordas Rádió, Pál apostol, Boris Vian, Ivo Andric, Helmut Newton, Müller Péter (1–2), Kuroszava Akira, Jean-Luc Godard, Csíkszentmihályi Mihály, Hajnóczy Péter, Andy Warhol, Rudolf Steiner, Jack London, Mark Twain, Serge Gainsbourg, Szabó Dezső, Rainer Werner Fassbinder, Ernesto Che Guevara, Hundertwasser, Gárdonyi Géza, Andrea Palladio, Luis Bunuel, Salvador Dalí, Sigmund Freud, Pedro Almodóvar, Rudolf Hrusinsky, Talking Heads, Milan Kundera, Hyeronimus Bosch, Rejtő Jenő, Bob Marley, Gaudí, Jorge Luis Borges, Louis de Funes, Leni Riefenstahl, Marylin Monroe, Ingmar és Ingrid Bergman, John McEnroe, The Beatles, Nirvana, Andrej Tarkovszkij, Andrzej Wajda, Yoda mester, John Jameson, Vivaldi, Kallós Zoltán, Modigliani, Ernest Hemingway, Henry David Thoreau, Walt Whitman, Balassi Bálint, Gösta Ekman, Aki Kaurismäki, Robert De Niro, Al Pacino, Bada Dada, Man Ray, Marcel Duchamp, Orson Welles, Monica Bellucci, Laurie Anderson, Arany János. Velük és róluk. Is. Tizennyolc éven át. Ide. Eddig. Kultúra. Így megy ez.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.11.