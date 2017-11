Belső vizsgálat indul az Operettnél, Kerényi Miklós Gábor nem dolgozhat

A munkavégzés alóli felmentés nem feltétlenül jelent kirúgást, például fizetés nélküli szabadság esetén is felmentik a munkavállalót a munkavégzés alól. Az Operett közleményében nem azt írták, hogy felmondtak volna a művésznek. Ugyanakkor a közleményhez mellékelt kísérőlevélben azt írták: Kerényi Miklós Gábor már nincs munkaviszonyban az Operettszínházzal. Kerestük az Operettszínházat azzal a kérdéssel, hogy mit jelent a munkavégzés alóli felmentés, milyen jogviszonyban van jelenleg Kerényi Miklós Gábor a színházzal, és munkaviszonya mikor szűnt meg. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Kerényi Miklós Gábor a korábban többszörösen szexuális molesztálással vádolt Marton Lászlóhoz, a Vígszínház rendezőjéhez hasonlóan elnézést kért kedden, ha bárkit bármivel megbántott. A konkrét ügyben sem beismerést, sem cáfolatot nem tartalmazott a hivatalos Facebook-oldalán megjelent közlemény.

„Be kell, hogy valljam, sok élethelyzetben, sok megoldásban, stílusban, viselkedésben valóban közelítettem ahhoz a határhoz, ami még szerintem elfogadhatónak tekinthető. Tettem ezt a művészi érzékenység és a teljes belefeledkezés, a mérhetetlen művészi szabadságvágy okán. Megalázni valakit sohase volt célom! Ha valaki ezt mégis így érzi, ezúton, de személyesen is szívesen kérek tőle elnézést, bocsánatot, bár szándékom szerint mindig a művészet valamilyen típusú megjelenéséért, a különleges belső világok felszabadítására törekedtem. Előadásaimban éppen úgy, mint a hétköznapi alkalmakkor. Bízom benne, hogy ezt minden magát sértettnek érző kollégám elfogadja!” – írta.

Az Operettszínház keddi közleményében hangsúlyozta: a leghatározottabban elítéli a fizikai bántalmazás minden formáját, különös tekintettel azokra az esetekre, amelyek hatalommal való visszaéléssel együtt valósulnak meg. Az intézmény kijelenti, hogy elkötelezett az ilyen ügyek felderítésében, a zaklatást vagy fizikai bántalmazást elszenvedett áldozatok minden lehetséges eszközzel történő megsegítésében, továbbá kéri, hogy az érintettek „az igazság törvényes keretek között történő tisztázása végett” a megfelelő lépéseket tegyék meg.

Történetét hétfő este vállalta névvel is az ATV Egyenes beszéd című műsorában az egykori színész, Maros Ákos, akit huszonhárom évvel ezelőtt egy iskolapaddal eltorlaszolt ajtó mögött lehúzott nadrággal elfenekelt Kerényi Miklós Gábor rendező, mindeddig az Operettszínház művészeti vezetője – legalábbis Maros Ákos elmondása szerint. Az eset 23 éve a Szegedi Szabadtéri Játékokon történt, és először név nélkül, az Indexnek mesélte el a Tenerifén élő egykori színész. Bár többen is tettek a nyilvánosság előtt olyan nyilatkozatokat, amelyekből az derült ki, hogy több érintett is lehet, Maros Ákoson kívül senki nem lépett a nyilvánosság elé.

Kerényi Miklós Gábor vasárnap még arról adott ki közleményt, hogy visszautasítja az állításokat, pletykákat, híreszteléseket, de felmentését kéri a Budapesti Operettszínház művészeti vezetői tevékenysége alól, továbbá nyugdíjazását kezdeményezte. A névvel és arccal vállalt hétfői nyilatkozat után viszont felgyorsultak az események. Az Operettszínház közölte: a művészeti vezetőt azonnali hatállyal felmenti a munkavégzés alól, és belső vizsgálatot indít.

A Vígszínház a Marton-ügy után levette műsorról Marton Ibsen-rendezésének december 15-re tervezett premierjét. Az Operettszínház azt írta: a döntéssel kapcsolatos művészeti kérdések megválaszolásában időt kérnek. De abból, hogy „a repertoár és a meghirdetett műsor zavartalan lebonyolítását a társulat minden erejével biztosítja”, arra lehet következtetni, hogy lehetőleg meg szeretnék tartani a jövőben azokat az előadásokat, amelyeket meghirdettek.

Az Operettszínház közleményében azt is írta: azonnali hatállyal megkezdték egy olyan belső etikai és bejelentési protokoll és szabályzat kidolgozását, amely a színházban zajló művészi és gyakorlati munka kapcsán a jövőben megfelelő kontrollt tud biztosítani a hasonló esetek elkerülésére. Ennek érdekében kapcsolatba léptek hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel és nemzetközi színházetikai ügyekben is tapasztalt jogászokkal.