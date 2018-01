Beperelte Lana Del Reyt a Radiohead, mert szerintük lekoppintotta egy dalukat

Pikáns szerzői jogi per elé néz Lana Del Rey, miután beperelte a Radiohead, mert szerintük az amerikai énekesnő Lust For Life című albumának zárószáma, a Get Free a brit zenekar 1992-es Creep című dalának a koppintása – jelentette a BBC.

Arról, hogy Thom Yorke-ék jogi útra terelik az ügyet, már korábban is suttogtak, ám hogy valóban bíróságra mennek, azt most ismerte el Del Rey. Mint az énekesnő Twitter-üzenetében jelezte, a Radiohead a dal jogdíjából befolyó bevételek száz százalékát követeli, miközben az énekesnő ügyvédje útján elvileg ennek 40 százalékát ajánlotta fel, de ez – állítólag – nem elég a brit bandának. Szó mi szó, aki ismeri a Creep-et és meghallgatja a Get Free-t, már az első másodpercekben libabőrös lesz attól, hogy mennyire hasonlít a két dal, miközben az amerikai előadó váltig állítja, nem a Creep inspirálta saját szerzeményét.

Ez itt az ominózus Lana Del Rey-dal:

Míg itt az 1992-es Radiohead szerzemény:

A kultúrtörténeti csavar viszont ott van, hogy a Radiohead korábban épp a Creep miatt vesztett pert, mert a dal elemei szinte egy az egyben megegyeznek a szintén brit The Hollies zenekar 1972-es The Air That I Breathe című dalával. S ha már korábban erről volt szó, ez utóbbit meghallgatva még inkább libabőrös lehet az ember, mert a The Hollies számából még több átemelés lehet ismerős a fülnek. Nem hiába vesztettek pert Yorke-ék, ami után társszerzőként fel kellett tüntetniük a The Hollies-dal két íróját, Albert Hammondot és Mike Hazlewoodot.

Egyébként már csak zenetörténeti szempontból érdekes végighallgatni időrendi sorrendben visszafelé egy dallam 45 éves fejlődéstörténetét, bármi legyen is a vége a mostani pernek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.09.