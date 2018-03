Bezár a Gödör Klub, kéthetes koncertsorozattal búcsúzik

Március 14-én a Kiscsillag zenekar klubkoncertjére várják a közönséget, másnap a legendás underground zenekar, a Kontroll Csoport még életben lévő tagjai lépnek színpadra. Ott lesz a két frontember, Bárdos Deák Ágnes és Müller Péter Sziámi, Kistamás László (ének, effektek), Hajnóczy Csaba (gitár) és Farkas Zoltán (basszusgitár), őket az Ági és a Fiúk zenészei egészítik ki, de színpadra lép Pintér Béla és további vendégek is – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Március 17-én Nyeső Mari koncertezik a Gödörben, 22-én, az utolsó Belvárosi Táncházban a Fonó Zenekar és a Csürrentő húzza a talpalávalót.

Az Európa Kiadó március 23–24-én dupla, kétnapos koncerttel búcsúzik a helytől. Pénteken Frenk melegíti a hangulatot, szombaton a Pegazusok Nem Léteznek. A két napon a zenekar eltérő műsort játszik.

„Januárban és februárban új EP-nk elkészítésének munkálatai zajlottak, és jó esély van arra, hogy a koncertek idejére az album meg is jelenik. Ehhez kapcsolódóan tavasszal országszerte lesznek fellépéseink, Budapesten ez a kettő” – idézte a közlemény Menyhárt Jenőt, az Európa Kiadó vezetőjét. A zenekarnak 1981-es megalakulása óta több olyan periódusa is volt, amikor különböző okokból felfüggesztette tevékenységét, de hosszú évek óta újra aktív, és új lemezeket is készít.

Március 30-án a Pál Utcai Fiúk zenél a Gödörben, másnap a Csókolom, utóbbi mellett az NDK és a Bekvart is fellép. A Gödör Klub zárókoncertjét április 1-jén Kiss Laci és Barátai, a Balaton és Müller Péter Sziámi adja.