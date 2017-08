Bezár a Gozsdu Manó Klub

A jelenlegi formájában nem üzemel tovább a fővárosi Király utcában található Gozsdu Manó Klub (GMK) – jelentette be Facebook-oldalán a szórakozóhely koncertszervezője. Benedetti Péter a Koncert.hu szerint azt írta: a szerdai nappal a GMK „megszűnik mint koncerthelyszín, és ősztől más néven, más profillal működik majd tovább”. Hozzátette, közel ötéves szervezői tevékenysége alatt nemcsak nagy nevek fordultak meg náluk, de olyan „kisebbek” is, akik később váltak vezető csapattá. – Nem beszélve azokról a külföldi csapatokról, akik a bulijaik után egybehangzóan nemzetközi színvonalú klubnak könyvelték el a GMK-t – jegyezte meg.

A Gozsdu Manó Klubban évente 150-180 zenekar tudott fellépni. Benedetti a legjobban azt sajnálja, hogy „kevés olyan koncerthelyszín marad a városban, ahol kis közönségszámú bulit minőségire lehet kihozni”.

A bezárás okáról, hátteréről többet egyelőre nem tudni.

A záróbulit július 29-én tartották a szórakozóhelyen. Aznap a Gozsdu Manó Klub azt közölte Facebook-oldalán: a hely megválik nevétől, és egy kis megújulás idejére visszavonul.

Nemcsak tőlük köszönhetünk el: a szintén a Gozsdu-udvarban található Szomszéd bár is búcsúbulit jelentett be. – Ha kétszer ennyi idő lett volna, akkor azt mondhatnánk: verhetetlen tizenegy. De nekünk így is jó! – közölte a klub.

