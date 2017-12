Bocsánatot kért a fotósnőt megrúgó frontember

Sajnálatát fejezte ki a Queens of the Stone Age frontembere, miután az egyik koncertjük alatt belerúgott egy fotósnőbe – közölte mások mellett a brit The Guardian. Az incidens egy Los Angeles-i fellépés során történt, az áldozat szerint pedig teljesen szándékos volt. – Egyenesen rám nézett, hátralendítette a lábát, és teljes erőből arcon rúgott – fejtette ki a Variety-nek Chelsea Lauren fotós. Emiatt kórházban is kellett kezelni, a nyakán és a szemöldökén zúzódások keletkeztek, és émelygett is. A nő úgy tervezte, jelenti is a rendőrségen a történteket.

Josh Homme a neten közzétett bocsánatkérésében azt írta, kicsit elveszett a fellépés alatt, és soha nem okozna szándékosan fájdalmat senkinek, aki épp dolgozik vagy bulizik valamelyik koncertjükön. Később közölt videójában már azt fejtegette, hogy nem szerette volna megrúgni Laurent: „megrúgtam egy fotós kameráját, és az a kamera fejen találta a fotóst”. Megjegyezte továbbá, hogy persze semmi nem igazolja, amit tett, nincs mentsége a rúgásra. „Őszintén sajnálom, és remélem, jól vagy” – mondta.

A zenekart 1996 óta vezető Homme egyébként ugyanezen koncert során szándékosan meg is vágta az arcát, szidta a korábbi fellépő Muse-t, a látogatókat pedig „retardáltaknak” nevezte. Idén már beperelte egy autogramgyűjtő is, aki azt állította, Homme sértegette, illetve rángatta őt.

A Budapest Park egyébként épp hétfőn jelentette be, hogy 2018. június 21-én Budapesten lép fel a Queens of the Stone Age. Ez lesz a csapat első önálló magyarországi koncertje. A zenekar legutóbb a 2014-es Sziget Fesztiválon járt hazánkban. Az eredetileg Gamma Ray néven, 1996-ban alakult csapat mindeddig hét nagylemezt hozott ki, a legutóbbit idén, Villains címmel.