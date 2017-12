Bono majdnem meghalt, aztán a zene elnőiesedéséről beszélt

Halálközeli élménye volt a U2 frontemberének – fedte fel Bono a Rolling Stone-nak adott nagyinterjúban, amiben szerelemtől hitbeli kérdéseken át a politikáig szó esett esett mindenről, amiről csak lehetett.

Az 57 éves énekes ugyanakkor elég homályosan fogalmazott, nem sok részletet árult el arról, hogyan is történt mindaz, amiről beszél. A zenész „kihalásélménynek” nevezte, amit átélt, hozzátéve, hogy az emberek általában átélnek ilyet testileg vagy lelkileg. „Igen, számomra fizikai volt, de azt hiszem, megkíméltem magam mindettől a szappanoperától” – jelentette ki a popsztár. Bono elmondása szerint nem kíván minden apró részletet közzétenni az életéről, és a kérdésben is úgy akar beszélni, hogy az üres helyeket mindenki ki-ki tölthesse be a saját élményeivel, így átérezve az egészet.

Meglepő állítás volt a nem túl súlyos műfajban nyomuló csapat frontemberétől az is, hogy a zene ellányosodásáról beszélt. „Megvan ennek is a jó oldala, de a hip-hop ma az egyetlen lehetőség a fiatal férfiak számára, hogy kifejezzék dühüket, és ez nem jó” – jegyezte meg az énekes, megfeledkezve számos zenei stílusról, amik igaz, a U2 vonalához nem állnak túl közel. „Amikor tizenhat éves voltam, nagyon sok düh volt bennem” – jegyezte meg a frontember.

Szerinte szükség van a düh kifejezésére, helyet kell találni a gitároknak – még ha közben dobgépet használunk, akkor is. Máskülönben akár formaldehidbe is önthetnénk az egészet, vélte. „Végül is, miről szól a rock'n'roll? A düh van az egész középpontjában” – jelentette ki az énekes, példaként olyan zenekarokat hozva, mint a Who vagy a Pearl Jam. Az Independent ennek ellenére úgy vélte, hogy a forradalom közben zajlik, és épphogy a nők is nagy szerepet vállalnak benne. A zenében kifejezett düh kapcsán mindenesetre elég csak összehasonlítani a U2 idei slágerét, a You're the best thing about me-t a női frontemberrel rendelkező Oathbreaker vagy Myrkur egy-egy számával.