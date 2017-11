Brit városok nem pályázhatnak többet az Európa kulturális fővárosa címre

Nem kaphatják meg többet az Európa kulturális fővárosa címet brit települések – erről döntött az Európai Bizottság (EB) a napokban, és már az Egyesült Királyság kormányát is értesítették.

A brit közszolgálati BBC-n is ismertetett határozat amiatt érdekes, mert még egy 2014-es korábbi döntés szerint 2023-ban Magyarország mellett Nagy-Britannia egyik városa kapta volna az elismerést. Az EB azonban jelezte, kulturális fővárosnak csak EU-tagok, tagjelöltek és az Európai Gazdasági Térség tagországainak városai pályázhatnak, viszont a britek 2019-től egyik halmazban sem lesznek benne. Korábban még az unión kívüli nemzetek is pályázhattak erre, ennek értelmében kulturális főváros volt Isztambul és Reykjavík is.

A britek természetesen csalódottak, már csak amiatt is, mert az Európai Bizottság előbb megvárta, kiket indítanak a címért, ezután vonta vissza a lehetőséget. Az Egyesült Királyság egyébként októberben döntött arról, mely öt városból választja majd ki a végső győztest: ezek Dundee, Nottingham, Leeds, Milton Keynes, illetve közösen Belfast, Londonberry és Strabane voltak.

Magyarországról egyébként Győr, Debrecen, Eger, Miskolc, Tokaj és Veszprém pályázik a 2023-as kulturális fővárosi címre, amelynek végső győztesét várhatóan a jövő héten hirdetik ki.

