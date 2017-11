Bud Spencer szobra úgy jó, ahogy van

A szombaton igazi ünneplő hangulattal felavatott Bud Spencer-szoborral kapcsolatban egyesek belekötöttek abba, hogy a talapzatán szereplő „Mi sohasem veszekedtünk” idézet alatt a Terence Hill név szerepel a színész valódi neve, Mario Girotti helyett. Arra hivatkoznak, hogy ez nem filmben hangzott el, hanem a nagy barát búcsúztatásán, és az nem Bud Spencernek, a színésznek szólt, hanem az embernek, Carlo Pedersolinak, így aztán helyesebb lett volna Mario Girottit írni Terence Hill helyett, ha már a talapzaton ugyan mindkét néven szerepel a kedvenc, a Pedersoli a kiemelt. Nos, a névválasztásra úgy is lehet tekinteni, hogy a Carlo Pedersoli megjelöléssel nemcsak a filmsztár előtt tisztelgünk, hanem az úszó, vízilabdázó előtt is, s az utóbbi teljesítményért, ha jelentős is volt, még nem járna szobor, ám a tiszteletre méltó összetett teljesítményhez sokat hozzátesz. Magyarán Carlo Pedersoli neve többet mond, mint a kék szemű Mario Girottié, akinek szintén hobbija volt az úszás és a vízilabda, ám erről nem lett annyira ismert, azaz a Terence Hill név sokkal több embernek lehet informatív. A kákán azért sincs csomó, mert a barát nem Carlót emlegetett, beszédét így kezdte: „Bud mindig egy mondatot ismételgetett: »Mi sohasem veszekedtünk«.”

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Olvashattunk arról is, hogy a szobor életnagyságú. A tévedés érdekes, hiszen a szobrásznak kalkulálnia kell az optikai körülményekkel is a megfelelő hatás érdekében. Ha az kisebb a kelleténél, és a nagy magyarjainkat ábrázolók között több van ilyen az országban, az összetöpörödöttségénél fogva inkább nevetségessé válik. Carlo Pedersoli ugyan nem volt aprócska ember 194 centis magasságával, a szobor azonban ötnegyedes arányú, azaz 240 centi magas, vagyis a szobrász számítása máris igazolódott: így fejti ki a kellő hatást.

Mások pedig azt kifogásolták, hogy a szoborról készült olykor csalóka felvételek alapján nem mindig látszik a hasonlóság szobor és ember között. Őket megnyugtathatja az, hogy az avatáson jelen lévő Cristiana és Diamante Pedersoli felismerték benne apjukat, ők ugyanis egészen közel mentek az alkotáshoz, amelyen csak így látszik megfelelően a hasonlóság – érdemes tehát valóban el is látogatni a szoborhoz.

És hogy miért kapott szobrot a nagy ember Magyarországon? A szobor ötlete Bud Spencer rajongói körében merült fel. Mivel Tasnádi Szandra szobrász is közéjük tartozik, adódott számára a megtisztelő feladat. Olaszországban a bűnözés, az agresszió eluralkodása idején jelent meg a vér nélkül, ésszel és humorral felülkerekedő szimbólum, ami aztán nálunk is emblematikussá vált, immár legalább négy évtizede töretlenül, és most sem kevésbé aktuális.