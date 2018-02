Budapesten is koncertezik a King Crimson

A King Crimson 2017-es amerikai koncertkörútja után idén Európában turnézik. Novemberben még nem szerepelt az állomások között a magyar főváros, csupán Krakkóban és Bécsben gondolkodhattak a rajongók. Az újabb hírek szerint azonban nem kell utaznia senkinek, ha június 29-én Budapesten lesz, hiszen a Uncertain Times elnevezésű turné hazai állomásának a Müpa ad majd otthont.

A King Crimson a progrock/artrock kiemelkedő képviselője. 1975-ben ideiglenesen feloszlottak, amikor már hét lemezük volt: In the Court of the Crimson King, In the Wake of Poseidon, Lizard; Islands; Larks’ Tongues in Aspic; Starless and Bible Black; Red. A gyakori tagcserék után hat évig nem tűnt fel az együttes, de az alapító Robert Fripp vezetésével többször összeálltak: 1981-től 1984-ig, 1994-től 2004-ig, 2007-től 2009-ig, majd 2013-ban is újjáalakultak. Utolsó, tizenharmadik stúdióalbumuk 2003-ban látott napvilágot The Power of Believe címmel.

A jövőre fél évszázados brit zenekar olyan együtteseknek kövezte ki az utat, mint a Yes vagy épp az Emerson, Lake & Palmer. Bár leginkább a rock kategóriájába sorolják őket, zenéjükben fellelhetőek a jazz, a klasszikus zene, a kísérleti zene, a pszichedelikus rock, a new wave, a heavy metal, a gamelán és még a folk bizonyos elemei is. Annak ellenére, hogy a rádiók igen ritkán játszották dalaikat, az együttes még azelőtt igazi klasszikussá vált, hogy debütáló lemezük, az In the Court of the Crimson King napvilágot látott volna. Köszönhető mindez annak az 1969 nyarán adott koncertnek, amelyen a londoni Hyde parkban mintegy 650 ezer ember előtt a Rolling Stones előzenekaraként léphettek fel. Még ugyanabban az évben megjelent az első albumuk, amelyet a szakirodalom a rockzene egyik legkiemelkedőbb bemutatkozó albumának tart, a The Who gitárosa, Pete Townshend pedig egyenesen hátborzongató remekműnek titulált.

Többször megfordultak már nálunk: először 1996-ban „dupla trióként” – Fripp, Belew, Levin, Bruford, Mastelotto és Gunn –, majd 2003-ban dupla duóként – Fripp, Belew, Mastelotto és Gunn – tértek vissza. Idén dupla kvartett érkezik a Müpába: az alapító-gitáros Fripp, három dobos, Pat Mastelotto, Gavin Harrison és Jeremy Stacey, a billentyűs Bill Rieflin, a gitáros-énekes Jakko Jakszyk, a basszusgitáros Tony Levin és a szaxofonos-fuvolás Mel Collins alkotja a zenekart.

A számok közül hat olyan korábbi hangzik majd el, melyet eddig itt nem lehetett hallani, valamint olyan szerzeményekkel is előállnak, melyeket a legújabb formációban, három dobosra írtak. A budapesti koncertre a jegyárusítás a Müpa+ hűségprogram arany és platina szintet elért tagjai számára február 22-én 10 órakor, a nagyközönség számára február 23-án ugyancsak 10 órakor indul a Müpa ismert jegypénztáraiban, illetve a www.mupa.hu oldalon.

A turné június 13-án a lengyelországi Poznańban veszi kezdetét, majd november 16-án zárnak Párizsban, az európai turné negyvenedik állomásaként.