Budapestre jön Conchita Wurst, aki Putyinnal is megértetné a toleranciát

Bár az idei Budapest Pride időpontját még nem jelölték ki, az biztos, hogy a melegfelvonulásként ismert rendezvényt záró Rainbow Party elnevezésű koncerten, július 7-én az Eurovíziós Dalfesztivál 2014-es győztese, az osztrák Conchita Wurst lép majd fel a Budapest Parkban. A szervezők az év legnagyobb LMBTQ-eseményeként hirdetik a záró fellépést.

Conchita Wurst Thomas Neuwirth néven született a felső-ausztriai Gmunden kisvárosban 1988-ban. Saját elmondása szerint meleg kamaszként és fiatalként rengeteg előítélettel és gyűlölettel találkozott szülőhelyén. Énekesként egy osztrák tehetségkutatóban tűnt fel először 2006-ban. Második helyet szerzett, de szólókarrier helyett belépett egy fiúbandába, amely azonban hamar feloszlott.

Művésznevét, és az ahhoz kapcsolódó személyiséget 2011 óta viseli. Magánmitológiája szerint Conchita Wurst Kolumbiában született.

Egy barátnőjétől kapta a nevet, amely a spanyol Concepciónból származik, eredeti jelentése Szűz Máriára utalva: fogantatás.

Amint azonban egy interjúban az előadó elmesélte, a conchita a spanyol szlengben vaginát is jelent, amelyhez a németben virsliként, és abból elvonatkoztatva péniszként is használható Wurst szót illesztette, megalkotva az előadó-személyiség által képviselt egyenlőséget. Igaz, egy másik interjúban arról beszélt, a Wurst, a „Das ist mir doch alles Wurst”, vagyis „engem nem érdekel” kifejezésből származik.

A saját magát meleg férfiként meghatározó Neuwirth nőként, ám hangsúlyos szakállal jelenik meg a nyilvánosság előtt. 2014-ben ő képviselte hazáját a Koppenhágában rendezett Eurovízión, amelyet Rise like a Phoenix című dalával fölényesen megnyert. Bár 1998-ban az izraeli Dana International személyében már szerepelt transznemű előadó az Eurovízión, Conchita Wurst megjelenése minden korábbinál szélsőségesebb indulatokat gerjesztett, már jóval a verseny előtt. Ausztriában Anti-Wurst Facebook-oldal indult, Fehéroroszországban és Oroszországban pedig többen aláírásgyűjtésbe kezdtek, követelve, hogy az énekes fellépését vágják ki a műsorból.

Győzelme olaj volt a tűzre a szélsőjobboldali és konzervatív szervezetek számára, amelyek az eredmény bejelentését követően újfent heves tiltakozásba kezdtek.

Az orosz ortodox egyház a keresztény értékek teljes elutasítását látta a diadalban, amely egy új norma erőszakos terjesztését szolgálja,

Szerbia pátriárkája szerint pedig a régiót 2014-ben sújtó áradások Isten büntetései az előadó sikere miatt, és ebben egyetértett vele Montenegró pátriárkája is. Vlagyimir Zsirinovszkij orosz politikus Európa végéről beszélt a dalfesztivál után, majd hozzátette, a szovjet csapatoknak sosem lett volna szabad elhagynia Ausztriát. Terry Wogan ír műsorvezető a 2014-es Eurovíziót freak show-nak nevezte, azokra a vásári ijesztgetésekre célozva, ahol a „torzszülöttként” beharangozott különleges fizikai megjelenésű embereket mutogatva rémisztgették a közönséget.

Az előadó, akit hazatérésekor kisebb tömeg fogadott a bécsi repülőtéren, hangsúlyozta, győzelme mindazok sikere volt, akik hisznek egy megkülönböztetések nélküli jövőben, ahol a tolerancia és a tisztelet uralkodik majd.

Heinz Fischer akkori osztrák elnök ugyanerre utalva úgy fogalmazott köszöntőjében, a diadal nem csak Ausztriáé, de sokszínű és toleráns Európáé is egyben.

Ezzel remekül összefoglalta az 1956-ban indult Eurovíziós Dalfesztivált ért legfőbb kritikákat is. Sokak szerint ugyanis a verseny messze nem a zenei minőségről, hanem a politikai üzenetek hatékony tolmácsolásáról szól. Bár az ABBA és Céline Dion is szerepelt korábban a megmérettetésen (amit meg is nyertek), ám az előadók jelentős része egydalos szerző, aki annak rendje és módja szerint eltűnik a süllyesztőben.

Conchita Wursttal ez egyelőre nem történt meg. A verseny megnyerése után globális szupersztár lett, ahogy a Daily Mail című brit lap jellemezte az énekest. 2014 nyarán, a londoni pride-on csaknem 300 ezer ember előtt énekelt, de fellépett a legtöbb nagy meleg rendezvényen szerte Európában. 2015-ben a Story magazin gáláján, Budapesten is járt.

2015-ben megjelent Conchita című albuma platinalemez lett Ausztriában, és több európai országban is megjelent a toplistákon, de a hazaihoz mérhető sikert nem ért el. Több albuma azóta nem jelent meg.

Művészi megnyilvánulásai mellett a politikai aktivitásról sem feledkezett el. 2014-ben a brüsszeli Európai Parlamentben mondott beszédében hangsúlyozta, „nem kell szeretnetek engem, de tisztelnetek kell”. Később

Pan Gimun ENSZ-főtitkárral is találkozott, aki kulturális ikonnak nevezte az előadót.

Conchita Wurst a sokszínűség és a tolerancia hírnökeként, az egyenlő jogok békés harcosaként jellemzi magát felszólalásaiban, többször hangsúlyozta, szeretne eltölteni egy hetet Vlagyimir Putyin társaságában, hogy jobban megértse az orosz elnököt és az emberi jogokat korlátozó politikáját.