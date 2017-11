Catherine Deneuve és Jean-Paul Sartre neve is felbukkant a Kennedy-aktákban

Több ismert francia filozófus és színész neve is felbukkan a most nyilvánosságra hozott Kennedy-aktákban – tette közzé a Le Parisien. A korábban titkosított iratok feloldását Donald Trump szokása szerint egy Twitter-üzenetben jelentette be. Az amerikai elnök azt közölte, kivételt csak azok az iratok képeznek majd, amelyek ma is élő személyek nevét és lakcímét tartalmazzák.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Trump a nyilvánosságra hozatalt azzal is indokolta, hogy meg kell teremteni az átláthatóságot, véget vetve az összeesküvés-elméleteknek. John Fitzgerald Kennedy 1963-as meggyilkolása mögött sokan valamiféle nagyobb konspirációt sejtenek, és máig megkérdőjelezik a hivatalos információkat. A merénylet elkövetőjét, Lee Harvey Oswaldot a történtek után két nappal lőtte le egy szórakozóhely-tulajdonos, Jack Ruby. A gyilkosságot vizsgáló Warren-bizottság arra jutott, hogy egyikük sem volt része nagyobb összeesküvésnek.

Az összeesküvés-elméletek visszaszorítását valószínűleg nem segíti, hogy az aktákban számos olyan francia híresség neve bukkan fel, akik viszont semmiféle kapcsolatba nem hozhatóak a merénylettel. Az iratokban szerepel ugyanis mind Catherine Deneuve, mind a filozófus házaspár, Jean-Paul Sartre és Simone de Beauvoir, bár a gyilkossághoz semmiképpen sem kapcsolódnak. Úgy tűnik, miután a titkosszolgálatoknak nem sikerült semmiféle nagy konspirációra bukkanniuk, inkább azzal múlatták az időt, hogy háborúellenes értelmiségieket figyeltek meg.

Az említett értelmiségiek neve egy 1969. július 11-ei CIA-jelentésben bukkan fel, méghozzá egy párizsi kémfőnök, Paul K. Chalemsky által szövegezve. Ő egy ügynöktől szerezte az információit, aki a vietnámi háború csúcsán igyekezett amerikai dezertőrök közelébe férkőzni. Az egyik ilyen Larry Cox volt, aki ma az Amnesty International amerikai ágának volt vezetőjeként közismert. A CIA akkori dokumentuma szerint háromszor is megtagadta, hogy csatlakozzon a sereghez, továbbá búvóhelyet üzemeltetett az amerikai dezertőrök számára. A titkosszolgálat információi szerint sok időt áldozott arra, hogy adományokat gyűjtsön lakások bérlésére, így kapott 1500 frankot is Deneuve-től, illetve száz dollárt Sartre-tól, ami igazából Beauvoir megtakarításából származott.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Cox a Parisien megkeresésére elismerte, hogy ő szerepel a dokumentumokban, de állította, hogy az iratokban szereplő információk hamisak. Elmondása szerint az esete pedig nem lehet egyedüli. Kifejtette, Deneuve-vel csak néhány percre találkozott, Sartre-ral pedig egy háborúellenes felvonuláson vett részt közösen. Elmondása szerint amikor széttépte a behívóját, a filozófus megölelte őt.