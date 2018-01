Csíkszereda szerint le akarta nyúlni a várost A Viszkis című film forgalmazója

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala szerint azért nem került a város mozijába A Viszkis című film, mert tőlük sokkal magasabb részesedést akart kicsikarni a forgalmazó, mint a többi várostól – írja a Bors.

A bulvárlap múlt héten írta meg, hogy a hargitai megyeszékhelyen, Csíkszeredán nem vetítik az Ambrus Attila életét feldolgozó filmet, amely azért is érdekes, mert Csíkszereda Ambrus szülővárosa.

A film forgalmazója szerint nem tudták biztosítani az általuk kért feltételeket, és a Csíki Mozit működtető Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának kulturális osztálya is ugyanezt állítja.

A hivatal szerint a forgalmazótól január elején kapták meg a vetítésre vonatkozó ajánlatot, amit nem tudtak elfogadni az általuk feltételként szabott nagyon magas részesedési százalék miatt. Az önkormányzat felhívta a figyelmet arra, hogy valótlan az az állítás, miszerint a forgalmazó által közzétett állásfoglalás szerint mindenhol ugyanolyan feltételek mellett forgalmazza a filmet. A hivatal ugyanis utánajárt, és nyilvánvalóvá vált, hogy Csíkszeredának sokkal magasabb részesedési százalék ellenében kínálták a filmet.

„Fontos számunkra, hogy a csíkszeredaiak is láthassák az alkotást, de nem mindenáron” – írta a Borsnak a kulturális osztály, hozzátéve, hogy ezért nem voltak hajlandók belemenni a forgalmazó „szemtelenül magas ajánlatába”. Azt is hangsúlyozták, hogy még mindig bíznak abban, sikerül a szempontjaikat közelíteni egymáshoz, és megvalósulhat a vetítéssorozat a városban is.

Hozzáfűzték: nem szeretnék, ha bárki, de főleg Ambrus Attila személyeskedésnek érezné a döntést, és szülővárosa természetesen szívesen látja őt.