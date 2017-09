Csoportos nemi erőszakkal gyanúsítják a lengyel metálosokat

A Decapitated nevű népszerű lengyel death metal zenekarnak négy tagját is letartóztatták– számolt be róla még a hétvégén The Washington Post. Először arról érkeztek a hírek, hogy dél-kaliforniai hatóságok emberrablással gyanúsították őket. A rendőrséget az áldozat kereste meg azzal, hogy az augusztus 31-ei, spokane-i koncert után a zenekar nem engedte el őt. A csapat ügyvédje, Steve Graham viszont azt nyilatkozta: tanúik vannak arra, hogy a sértett szabad akaratából kereste fel a zenekart, és jó körülmények között is távozott.

A kedd reggeli fejlemények alapján viszont úgy tűnik, jóval súlyosabb esetről van szó, és jelenleg csoportos nemi erőszakkal gyanúsítják a zenekartagokat. A Blabbermouth cikkezett a The Spokesman-Review által megszerzett bírósági dokumentumokról, amelyek szerint az együttes tagjai közösülésre kényszerítettek egy nőt a turnébusz mosdójában.

Az áldozat elmondása szerint egy ismerősével invitálták őket a zenekari részbe, hogy ott iszogassanak a tagokkal. Az egyik nő elmondása szerint izgatott volt, hogy kedvenceivel lehet, de aztán váratlanul az egyik tag, Michal Lysejko dobos elkezdte fogdosni a melleit. Egyre kényelmetlenebbül érezte magát, a zenekartagok pedig egymás közt elkezdtek lengyelül beszélni, és állítása szerint zsákmányként nézni rá.

A nő kifejtette, Rafal Piotrowski énekes csókolgatni kezdte őt, és hiába tiltakozott, már az övét csatolta ki, majd a mosdó tükre felé fordította őt erőszakkal. Előbb Piotrowski kényszerítette közösülésre az elmondása szerint, majd a zenekar többi tagja is megerőszakolta.

Az áldozatot kórházban is kivizsgálták, és a karján az erős szorításból következő sérüléseket találtak, és más sebeket is felfedeztek rajta.

A Los Angeles-i rendőröknek Lysejko csak annyit volt hajlandó mondani, hogy nem tudja, kik ezek a nők, majd hozzátette, tolmács nélkül nem hajlandó válaszolni a kérdésekre. Waclaw Kieltyka gitáros viszont azt mondta a nyomozóknak, hogy Piotrowskit és Hubert Wieceket is látta a mosdóban közösülni a nővel. Piotrowski elismerte, hogy volt buli a turnébuszban, ahol a nő jelen volt. Kieltyka hajlandó volt DNS-mintát adni, Piotrowski és Wiecek viszont megtagadták azt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.12.