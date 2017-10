Design Hét a paradigmaváltás jegyében

A Miskolci Autista Alapítvány támogatásával működő Maacraft egy dizájnorientált szociális műhely, amely autizmussal élő és értelmileg sérült embereket foglalkoztat. A programot vezető Szalkai Dániel formatervező egyik célja, hogy a hozzáadott értékkel bíró, magas minőségű termékek révén megváltozzon az autisták megítélése. A lényeg mégis a munkaterápia, amely a dolgozók kognitív és manuális képességeit fejlesztik, ráadásul a bevétellel is támogatják a gyakran önálló életre képtelen fiatalokat. A foglalkoztató programban résztvevők készítenek kosarakat, belső és kültéri bútorokat, kertészeti és konyhai felszereléseket, biciklis kiegészítőket. Az alapítvány terápiás kertjének gondozásában is aktívan közreműködnek, mivel a kertészkedés sokat segít nekik abban, hogy minél több fizikai stimulus érje őket, hisz ez pozitív hatással lehet állapotukra.Szalkai Dániel egy másik projektje, ami különdíjat kapott a Magyar Formatervezési Díj idei versenyében, az autizmussal élők érzékelés központú világára reflektál, az ölelés-érintés-elbújás hármasságából kiindulva. A Perceptual Thinkers kollekció az öltözködés – illetve az abban rejlő kommunikációs lehetőségek – felől közelíti meg, és próbálja meg lerombolni az autista és a hétköznapi emberek közötti határokat. Mindkét vállalkozás szép példája annak, milyen elvárásoknak – fenntarthatóság, tudatosság, élmény és szociális érzékenység – kell megfelelnie a 21. század formatervezőjének, hisz ahogy az élet számos területén, úgy a design világában is paradigmaváltás zajlik. Nem elég tehetséges alkotónak lenni, talpraesett üzletemberekre van szüksége a piacnak, olyanokra akik pontosan tudják kiket akarnak megcélozni a termékeikkel. Épp ezért lett a pénteken elindul Design Hétnek a fő csapásiránya a vállalkozásfejlesztés, ennek jegyében több kerekasztal-beszélgetés, műhelyfoglalkozás is várja az érdeklődőket az október 15-ig tartó programsorozaton, ami Budapest mellett Győrben, Pécsett és Sopronban is zajlik.

Idén a Magyar Formatervezési Díj tárlatának és a Design Hét központi kiállításának az Iparművészeti Múzeum bezárása miatt az újbudai Artus Stúdió ad otthont, ami kívül esik ugyan a belvároson, de az indusztriális környezetben sokkal erősebb hangsúllyal jelennek meg a legizgalmasabb hazai formatervezők munkái.

Dánia, mint tudjuk, nemcsak a hyggekultúrája miatt a legboldogabb nemzet a világon, de az egyik vezető design nagyhatalom is, aki először reagált az említett piaci folyamatokra. Épp ezért lett skandináv ország az idei díszvendég. Ahhoz, hogy most vezető pozíciót tölthessenek be kellettek az olyan forradalmi tervezők, mint Poul Henningsen, Arne Jacobsen, Verner Panton vagy Erik Magnussen. Október 10-én este hattól a Mobili Maniaban próbálnak választ találni arra, miért is olyan időtálló a dán design, míg a Möbelkunstban az ikonikus tervező, Arne Jacobsen munkásságát idézik meg egy mini-tárlaton olyan jellegzetes bútoraival, mint a hangya vagy épp a tojás szék, amelyek Stanley Kubrick 1969-es 2001: Űrodüsszeia című kultuszfilmjében is helyet kaptak.