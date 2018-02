Eddig ismeretlen festményt fedeztek fel egy ismert Picasso-kép alatt

A Science folyóiratot is kiadó, afféle tudományos akadémiaként működő Amerikai Szövetség a Tudomány Fejlődéséért (American Association for the Advancement for Science – AAAS) idén Austinban tartja éves konferenciáját, amely egyike a leginkább várt tudományos kongresszusoknak. Itt jelentették be, hogy amerikai kutatók a chicagói Művészeti Kutatóközpontból (Centre for Scientific Studies in the Arts) eddig ismeretlen Picasso-képet találtak a Guggoló asszony című ismert festmény alatt.

A felfedezéshez olyan, a röntgenfluoreszcencia elvén működő szkennert használtak, amely számos szempontból előnyösebb a festmények vizsgálatához eddig használt képalkotó eljárásoknál. Nemcsak olcsóbb, de hordozható is, ami elsődleges fontosságú, ha olyan felbecsülhetetlen értékű műalkotásokat kell megvizsgálni, amelyeket a múzeumok, magángyűjtők semmi pénzért – vagy csak egy nagy halom pénzért – engednek ki a kezeik közül.

A röntgenfluoreszcenciával felfedett eredeti kép Fotó: Craig Boyko/Art Gallery of Ontario

Különösen érdekes, hogy a feltételezések szerint a Guggoló asszony alatt nem Picasso festménye bújt meg, hanem talán egy tanítványáé. Az eredeti, katalán dombokat ábrázoló kép fekvő tájolású volt, a felszínen lévő Picasso-mű viszont álló. Még izgalmasabb, hogy a mélyben rejlő dombok kontúrját követi a guggoló asszony hátának vonala, tehát mintha a mester valamilyen okból meg akart volna valamit őrizni az így elfedett festmény képi világából. Arról nincs tudomásunk, hogy vajon miért egy befestett vásznat használt Picasso a Guggoló asszony megalkotásához.

Kenneth Brummel, az Ontariói Szépművészeti Galéria (itt őrzik a Guggoló asszonyt) kutrátora a BBC-nek elmondta, hogy a mélyben lévő festmény nem puszta érdekesség, de hasznos információkat is nyújt a kutatáshoz. Segíthet például a kép pontos dátumának és az elkészítési helyének meghatározásában. Emellett azon művészeket is közelebb hozza hozzánk, akikkel Picasso együtt alkotott.

Pablo Picasso egyébként gyakran a saját festményeire is új képet festett. Különösen igaz ez az úgynevezett kék periódusának festményeire, amelybe a Guggoló asszony is tartozik.

