Egy nagy dumás pszichopata, akin gyakran nevettünk

Egyszer már visszavonult a színészkedéstől, ugyanakkor az elmúlt pár évben, barátja kérésére ismét föl-fölbukkan a mozivásznon. Joe Pesci – aki február 9-én napon ünnepli 75. születésnapját – ennek ellenére valóban olyan sztár, akire akkor is emlékeznénk, ha csak három-négy filmben játszott volna. Részben ugyanis éppen az ő alakításai miatt érdemes újra és újra megnézni például a Dühöngő bikát, a Nagymenőket, a Casinót, a Reszkessetek, betörők!-et vagy a Halálos fegyver bizonyos epizódjait.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A New Jersey-ben született, olasz felmenőkkel bíró (apja csaposként és targoncavezetőként, anyja részmunkaidős borbélyként dolgozott), apró teremtű, ugyanakkor karizmatikus Pesci már gyerekkorában is színészkedett, állandó szereplője volt például a Star Time Kids című sorozatnak.

Ennek ellenére a színészetet eleinte nem vette igazán komolyan, hiszen filmben első komolyabb szerepét 33 évesen, a The Death Collector című filmben kapta. Ám ez éppen elősegítette, hogy fölfedezze őt magának Martin Scorsese, aki a Dühöngő bikába kereste az ideális embert Joey LaMotta megformálására.

Ahogy mondani szokták, innentől a többi már történelem, hiszen nemcsak, hogy komoly lökést kapott a karrierje, de a rendező mellett a főhőst alakító Robert De Niróval is összebarátkozott. Később éppen maga De Niro volt az, aki az 1998-ban visszavonult Pescit rávette, szerepeljen 2006-os, Az ügynökség című filmjében.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A hármas ezután további filmekben is együtt dolgozott, és Nagymenők, valamint a Casino is éppen Pesci parádés játéka miatt maradt igazán emlékezetes. Mindkettőben hasonló karaktert alakít: olyan nagy dumás, kisebbségi komplexusokkal küzdő gengsztereket, akik fekete humorral vegyített erőszakkal igyekeznek pozícióban maradni. A Nagymenők Tommy DeVitójáért egyébként Pesci Oscar-díjat is kapott 1991-ben, és nevéhez fűződik minden idők második legrövidebb köszönőbeszéde („Részemről a megtiszteltetés, köszönöm szépen!”), amely állítólag azért sikerült annyira kurtára, mert a színész egyáltalán nem számított rá, hogy nyerni fog.

Egyébként az Al Pacinóval kiegészült trió nemrég újra közösen forgatott, s a munkásszakszervezetis Jimmy Hoffa maffiaügyeit feldolgozó The Irishmant, amit a tervek szerint 2019-ben mutatnak be.

Pesci ugyanakkor nem ragadt le a gengszterfilmeknél, bár a rendezők legtöbbször akkor hívták őt, ha egy pörgő nyelvű rosszfiúra volt szükségük. Ebből viszont kiderült, hogy a vígjáték műfaja sem áll távol a színésztől. A Vinny, az 1ügyűben egy újdonsült, piperkőc ügyvédet alakít, akinek nagyvárosi szokásait nehezen tudják értelmezni a délvidéki Alabamában.

A Reszkessetek, betörők!-ben ő játszotta az egyik bűnözőt, akinek a magára maradt Kevin (Macaulay Culkin) két részben is borsot tör az orra alá. (Állítólag Pesci az egész forgatás alatt gorombáskodott Culkinnal, hogy a megfelelő érzelmeket hozza ki belőle a filmben. A rendező pedig a gyerekekre való tekintettel a káromkodásokat pénzbefizetéssel büntette, és Pesci ebben igencsak jeleskedett.)

Ezenfelül részben az ő bevonása erősítette a Halálos fegyver-filmekben a vígjátéki vonalat, hiszen a második résztől mindig fölbukkanó Leo Getz a klasszikus pofozógépet jelképezi, aki folyamatosan be akar vágódni két barátjánál, és mindig megszívatják. A IV. epizód végén elhangzó, kedves kis monológja egyébként abból a szempontból volt a legérdekesebb, hogy sokáig ez számított az utolsó emlékezetes, filmes alakításának.

Igaz, a sors végül másképp akarta, és így talán még vár ránk egy-két említésre méltó mozis pillanat a zenészként sem utolsó Joe Pescitől.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.09.