Egy nem normális jubileum

„Nekem a Katlan a remény, hogy van és lesz igény a minőségre, a jóra és a szeretetre” – így jellemezte Törőcsik Mari, az esemény védnöke az Ördögkatlan Fesztivált. A kulturális esemény mottója is tőle származik: egy hely, ahol összegyűlnek a „nem normális emberek”. Azok, akik persze nagyon is normálisak, ám korszerűtlen módon a nyitottságot, kíváncsiságot, személyességet és a minőséget képviselik, és akiknek értékrendjében előbbre van az emberség és a szeretet, mint a haszon. Kiss Mónika és Bérczes László ennek szellemében határozta el, hogy Baranya megyében létrehoznak egy mezítlábas fesztivált. Mindez 2008-ban vált valósággá, így idén már a tizedik Ördögkatlant rendezik meg augusztus 1-jétől 5-éig Nagyharsányban és a környező településeken.

Az első fesztivált még a másik védnök, Cseh Tamás nyitotta meg, akinek az emléke azóta is elevenen él az Ördögkatlanban. A tizedik alkalom pedig kiemelten az emlékezésé, így az eseményre sokakat visszahívnak, akik hűségesek voltak hozzájuk. Verdi Requiemjével, amelyet a Nemzeti Filharmonikusok adnak elő, egykori vezetőjükre, Kocsis Zoltánra emlékeznek, és még sokakat megidéznek.

Lesz Cseh Tamás – Leonard Cohen-emlékkoncert Másik Jánossal, Kiss Tibivel, Beck Zoltánnal és Alexander Balanescuval, aki Lajkó Félixszel is koncertezik. És lesz színház színház hátán, visszahívják a francia Galapiat Cirkuszt, emlékkiállítást rendeznek Pina Bauschnak, s a kötelező könnyűzene sem maradhat el: Quimby, Kiscsillag, újra érkezik Both Miklós is az ukrán udvarral.

A fesztivál díszvendégei idén Krasznahorkai László, Hajdu Szabolcs, a Szkéné Színház, a Fonó Budai Zeneház, valamint az örökös díszvendégek: Kolonits Klára és Dinnyés Dániel, a komolyzenei program meghatározói. A fesztivál rajtuk kívül a közeli Adorjás településről vendégül lát hátrányos helyzetű gyermekeket is, akik így idén végre elmehetnek nyaralni.

Háy János mondta a kezdetekkor, hogy az Ördögkatlan olyan lesz, amilyenné tesszük. A szervezők ennek nyomán az idén egy „best of” fesztivált szeretnének, amely az eddigi események legjobb pillanatait sűríti magába, és megőrzi az első alkalmak ártatlanságát, őszinteségét és jóságát.

A részletes program az Ördögkatlan.hu oldalon található.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.28.