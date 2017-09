Egy város, egy gyilkos és a bevándorlók

A negyven éve elhunyt kultrendező, Fritz Lang klasszikusaival, valamint friss menekültsztorikkal tér vissza a jövő héten a Szemrevaló / Sehenswert filmfesztivál. A tíznapos rendezvény szeptember 21-én indul, és eltart egészen a hónap végéig, harmincadikáig. Aztán sincs viszont megállás, mert a fővárosi Művész mozi után szeptember utolsó napjaiban Szegedre, majd október elején Debrecenbe és Pécsre érkezik a filmes mustra.

Az osztrák és német, illetve a svájci filmtermés germán részének legjavát ígéri a fesztivál, amely kiemelten foglalkozik a legendás direktor munkásságával. A csütörtöki nyitófilm is Gordian Maugg két évvel ezelőtti drámája, a Fritz Lang című alkotás lesz. A rendező maga is a fesztiválra látogat, míg három nappal később a rendezőről és koráról tartanak kerekasztal-beszélgetést. A seregszemlén olyan Lang-műveket lehet újranézni, mint az M – Egy város keresi a gyilkost, vagy a Molnár Ferenc színművéből készült Liliom. Látható lesz Rüdiger Suchsland filmkritikus 2014-es dokumentumfilmje, a Caligaritól Hitlerig is.

A Társadalmi törésvonalak blokkban jórészt bevándorlókkal kapcsolatos filmeket nézhetünk majd. Leadják a nagy sikert aratott, de vegyes kritikai fogadtatásban részesülő Simon Verhoeven-filmet, az Isten hozott Németországban (Wilkommen bei den Hartmanns). A vígjátékban egy nigériai menedékkérő befogadása okoz konfliktusokat a Hartmann családnál, a sztoriban elsütve az összes klisét, amit az igencsak aktuális téma kapcsán el lehetett. Találkozhatunk egy Kurdisztánban a gyökereit kutató svájci nővel A fecske című filmben, míg az Ideges idegenek politikailag inkorrekt komédiát ígér identitástudatról és az „igazi külföldiekről.”

A Válságok és választások blokk pedig izgalmas társadalmi látleleteket, szociodrámákat ígér, köztük a Mérgezett egérrel, ami már korábban eljutott a hazai mozikba. A fekete komédiával együtt szeptember 22-én a Művész moziba érkezik a rendező-forgatókönyvíró, Josef Hader is.

