Egyelőre nem mutatják be a francia terrortámadásról szóló játékfilmet

Elnapolta a francia állami televízió annak a romantikus drámának a bemutatóját, ami a két évvel ezelőtti francia terrortámadást dolgozta fel – számolt be róla a The Guardian. A Ce soir-là (Azon az éjszakán) című alkotás forgatását múlt héten fejezték be, és két elképzelt fiatalt helyez a középpontjába, akik a Bataclanban esnek szerelembe.

Nem mindenkinek nyerte el a tetszését, hogy a tragédia után ilyen kicsivel máris játékfilmben dolgozzák fel a történteket. Még több fájdalmat okozna csak az alkotás – vélte az egyik áldozat özvegye, és online petíciót indított, hogy a France 2 halassza el a vetítést. Miután összegyűlt 38 ezer aláírás, a csatorna bejelentette: a projektet egyelőre felfüggesztette, a producerek pedig egyeztetnek a túlélőkkel és az áldozatok rokonaival.

A francia film történet szerint egy, a Bataclan közelében élő nő, illetve egy járókelő egyaránt segítenek az embereknek elmenekülni a fegyveresek elől. Amikor a túlélők később azt kérik, hogy találkozhassanak az őket mentőkkel, a férfi és a nő útjai újra keresztezik egymást, és kapcsolat szövődik köztük. A koncerttermen belüli támadást egyébként nem mutatja a film.

„Hogy együtt éljünk a fájdalmunkkal, csendre, méltóságra és tiszteletre van szükségünk. Nem pedig egy romantikus játékfilmre, ami csak a csatorna nézettségét akarja feltornázni” – írta Claire Peltier, aki a tavalyi terrortámadásban vesztette el a férjét. A France2 a petíció hatására kiadott közleményében azt írta, egyelőre nem tűzik még ki a bemutató időpontját, és a tévé vezetősége sem látta még a filmet.

Az egyik túlélőkből álló szervezet, a Life for Paris vezetője, Arthur Dénouveaux arról beszélt az AFP-nek: még ha nem is kérték, hogy cenzúrázzák a filmet, örülnek, hogy egyelőre a mértéktartás győzött, és elhalasztják a bemutatót.

Összesen százharminc embert gyilkoltak meg 2015. november 13-án, amikor összehangolt terrortámadást hajtottak végre Párizsban, illetve külvárosában, St-Denisben. A Bataclan koncerttermébe fegyveres iszlamisták hatoltak be, miközben az Eagles of Death Metal játszott, és kilencven embert mészároltak le ott.