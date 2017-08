Egyre szomorúbb, hogy mindenki a boldogságot keresi

Bill Burnettnek és Dave Evansnek sokat köszönhetnek a technokrata polgárok: a Stanford Egyetem professzorai alkották meg az Apple-nek a világ első lapos számítógépét, de a cég egyik egerét is ők jegyzik. Nekik azonban ez nem volt elég, úgy érezték, ennél is többel tartoznak világnak: a formatervezésben megszerzett tudásuk és tapasztalatuk segítségével most megmutatják, miként tudja bárki jobbá, teljesebbé, boldogabbá tenni az életét.

Látva a tendenciákat, egyértelműen kitűnik, hogy az ételallergia mellett a boldogságkeresés az egyik legnagyobb biznisz világszerte. Százával jelennek meg az önsegítő, pozitív életszemléletre tanító könyvek. A brazil nagymester, Paulo Coelho tanításai szinte már

ködbe vesztek, hisz ahogy szakácskönyvet is mindenki tud írni, boldogságkeresésre is az tanítja a másikat, aki nem szégyelli. A mélyenszántó, ezoterikus gondolatok után most épp az önfejlesztő theta-healing és a dán boldogságkereső hygge-pillanat dívik, de a flow-élmény is tízezreket szippantott már be.

Van még új a nap alatt: mostantól már a design thinking, vagyis a tervezői gondolkodásmód is a segítségünkre lehet az útkeresésben. A két dizájnguru saját stanfordi tanfolyamát alapul véve különböző élethelyzeteken keresztül szemlélteti a technikát, amiben akad ugyan egy-két érdekes praktika, de összességében mégis inkább egy gyermeteg mantragyűjteményhez hasonlít. Bill Burnett és Dave Evans a Tervezd meg az életed című könyvükben velős életigazságokat csattogtatnak, amelyek között ilyen gyöngyszemekre lehet bukkanni: „az igazi boldogsághoz az adott ember számára megfelelő életet kell kialakítani”, és „ha megérted, ki vagy, te alakítod a saját életedet, és ha úgy éled, ahogyan alakítottad, akkor nem hibázhatsz”. Ahhoz pedig, hogy a „kacifántos problémákat” megoldjuk, Burnették iránymutatásával finomra kell hangolnunk a munka-játék-szeretet-egészség négyes műszerfalát.

Ez a boldogságkereső GPS Amerikában elég jól működik, a The New York Times bestsellerlistájának első helyén állt hetekig, pedig ez a formatervezett spiri-filozófia nem más, mint egy erős marketinggel megtámogatott józanparasztiész-tréning.

