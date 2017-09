Életben van Tupac Shakur?

– Amikor Tupac meghalt, már ha meghalt… ugyanis, mikor elhagytam a kórházat, nevetett és viccelődött. Elég fura, nem értem, ha ilyen volt, hogy fordulhatott minden olyan rosszra? – Ezzel az erős, a keményvonalas összeesküvés-elméletek világába kalauzoló mondattal sokkol az amúgy emberölés miatt börtönben ülő és folyamatban lévő tárgyalásának újabb fordulójára váró Suge Knight.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szebb napokat megélt, a Death Row kiadó társalapítójaként is ismert volt amerikai futballista zenei producert a börtönben interjúvolták meg egy készülő, Ki lőtte le Tupacot és Biggie-t címen futó dokumentumfilmhez. Kijelentései pedig igencsak a sci-fi kategóriába tartoznak, Tupac Shakurt ugyanis huszonegy éve, 1996. szeptember 13-án lőtték le egy autós támadásban. Az akkor mindössze 25 éves hiphop zenész mellett Knight ült az autóban, miután részt vettek a Bruce Seldon és Mike Tyson között rendezett bokszmeccsen.

Noha Knight szavai elég hihetetlenül hangzanak, a BBC is szemlézte meglepő mondatait. A most 52 éves férfi szerint – aki nagyjából a fél amerikai rapszakmával igen komoly vitában állt vagy épp áll – Tupac esetében minden elképzelhető, így az is, hogy megrendezte saját halálát, hogy felszívódhasson.

A főleg fiatalon elhunyt zenészeknél – nem csak a fanatikusaik között – igen népszerű a teória, hogy „biztos nem halt meg”. Noha Tupac 21 éve nem adott életjelet magáról, Kim Kardashian is posztolt már egy fotót 2012-ben, amin egy, a rapperhez hasonló férfi volt látható, a fotó alá pedig csak annyit írt: Hm, Tupac él és dolgozik?!?

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.25.