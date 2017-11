Elhunyt a legendás amerikai színész és énekes

Hatvanhét éves korában, hosszú betegség után, szerettei körében elhunyt David Cassidy amerikai színész és énekes, a 70-es évek tinisztárja – írja a BBC News a család közleménye alapján.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Cassidyt többszörös szervi elégtelenséggel szállították kórházba múlt héten. Az év folyamán már korábban megromlott az egészségi állapota. Nemrég arról beszélt, hogy demenciában szenved, ezért befejezi a turnézást, hogy élvezhesse az életet.

Az amerikai színész és énekes a 70-es évek amerikai sorozatában szerzett magának hírnevet, melyben egy rock and roll bandát alapító család egyik tagját formálta meg. A sorozat egyik legnagyobb slágere az I Think I Love You lett. Még a Beatlesnél és Elvis Presleynél is nagyobb ismertségre tett szert ebben az időszakban.

Életének utolsó éveiben többször is mélypontra került; 2015-ben csődöt jelentett, és 2010 és 2014 között ittas vezetés miatt háromszor is letartóztatták. Magánélete is viharos volt, háromszor vált el.