Negyvenegy éves korában öngyilkos lett a Linkin Park énekese, Chester Bennington. A zenészre Los Angeles-i otthonában találtak rá csütörtökön. A TMZ rendőrségi forrásból úgy tudja, hogy Bennington egyedül volt otthon, mikor felakasztotta magát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Idei új lemezével a csapat nemrég Magyarországon, a soproni VOLT Fesztiválon is fellépett. A csapat ekkor még jó hangulatú koncertet adott, a kritikusok szinte egyöntetűen dicsérték a zenekart.

Bennington az egyik legjobb barátja volt a Soundgarden énekesének, Chris Cornellnek, aki idén májusban követett el öngyilkosságot. Cornell születésnapja ezen a napon, július 20-án volt. A Soundgarden-énekes halálának napján Bennington nyílt levelet írt barátjához. Cornell felesége, Vicky a Twitteren reagált Bennington halálára. „Épp amikor azt gondoltam, a szívem nem tud többé megszakadni. Szeretlek” – üzente a TMZ szerint.

– Sokkban és összetörve, de a hír igaz. Hivatalos közlemény azonnal jön, amint lesz ilyen – erősítette meg zenésztársa halálhírét Mike Shinoda a Twitteren.

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one. — Mike Shinoda (@mikeshinoda) 2017. július 20.

A Linkin Park 1996-ban, Kaliforniában alakult, világszerte ismertté és népszerűvé pedig négy évvel későbbi bemutatkozó lemeze, a Hybrid Theory tette. Következő albumukkal, a Meteorával tovább meneteltek, a Billboard kétszázas listájának éléig jutva. A nu metalnak nevezett stílus egyik úttörői voltak: a metalos durvulást rappel vegyítették, számos rádióbarát slágert letéve az asztalra. Legutóbbi lemezük, az idei One More Light nagy visszhangot váltott ki, miután a korábbiakhoz képest másfelé kalandoztak el, elektronikusabb és poposabb dalokkal előállva. A zenekar épp a One More Light turné közepén volt, amire novemberig lekötött dátumok voltak. Ennek európai része július 6-án, Birminghamben ért véget, és 27-én folytatódott volna az amerikai Mansfieldben. A soproni állomás Chester Bennington utolsó öt koncertje között szerepelt.

Chester Bennington 1976. március 20-án született az arizonai Phoenixben. Nehéz gyerekkora volt, szülei válása után alkohol- és drogproblémákkal is küzdött, de legyűrte ezeket. Korai próbálkozásai után majdnem felhagyott a zenéléssel, amikor megismerkedett az akkor még Xerónak nevezett Linkin Park tagjaival. Egy meghallgatás után hamar a csapat tagja lett, Mike Shinoda mellett pedig a zenekar egyik meghatározó tagjaként ismerhette meg a világ. Pályája során a Linkin Park hat nagylemezt hozott ki, rajtuk olyan slágerekkel, mint az In the end, a Somewhere I Belong, a Faint, a Numb, a Breaking the Habit és a Somewhere I Belong.

Bennington felbukkant a 2006-os Crank – Felpörögve című filmben is.

A zenész 2013 és 2015 között a Stone Temple Pilots zenekarban is énekelt. Bennington több interjúban is elmondta, egész életében arról álmodott, hogy az 1986-ban alakult csapat tagja lehessen.

A zenész korábban beszélt arról, hogy egy gyerekkorban elszenvedett zaklatás miatt öngyilkosságot kísérelt meg.

Hat gyereke született, köztük örökbe fogadottakkal egyaránt. Második felesége Talinda Bentley volt.

Twitter-oldalán búcsúzott Chester Benningtontól Nikki Sixx és Chance the Rapper, míg Rihanna az Instagramján emlékezett meg a Linkin Park énekeséről.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!