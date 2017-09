Elhunyt a Maffiózók Phil Leotardója

A színész, aki számos tévésorozatban és Martin Scorsese több filmjében is szerepelt, szívroham után fellépett szövődmények következtében halt meg szerdán, családja közleménye szerint békésen ment el.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A TMZ celebportál korábban arról számolt be, hogy Vincent a múlt héten szívinfarktuson esett át. Egy New Jersey-i kórházban hajtottak végre rajta nyílt szívműtétet, azonban komplikációk léptek fel az operáció során.

Frank Vincent az HBO népszerű Maffiózók című sorozatában alakította a gengszter Phil Leotardót, ezenkívül játszott Scorsese Dühöngő bika, Nagymenők és Casino című filmjében is – emlékeztetett a BBC.

A massachusettsi North Adamsban született, és apja ösztönzésére, aki amatőr színész volt, egészen korán bekapcsolódott a szórakoztatóiparba. Első színészi feladatát 1975-ben a Ralph DeVito rendezte Death Collector című filmben kapta. Scorsese ez alapján válogatta be a Dühöngő bika szereplőgárdájába.

Több mint negyvenéves pályafutása alatt számos alkalommal bízták rá maffiózók szerepeit, közülük a legismertebb a Nagymenőkben Billy Batts megformálása volt.

Vincent a színészet mellett zenélt: zongorán, trombitán és dobon is játszott, eredetileg hivatásos zenésznek készült. Olyan énekesek felvételein dobolt, mint Paul Anka, Del Shannon és Trini Lopez. Producerként is dolgozott, továbbá írt is. Ő a szerzője az A Guy’s Guide to Being A Man’s Man című kötetnek.