Elkelt a legdrágább filmes relikvia, a Tiltott bolygó robotfigurája

A mozifilmes kellékek kategóriában 5,3 millió dollárért (1,4 milliárd forint), árverési rekordösszegért cserélt gazdát egy New York-i aukción a Tiltott bolygó című 1956-os sci-fi klasszikus több mint két méter magas robotfigurája. A Bonhams aukciósház közölte kedden, hogy Robi a robot (Robby the Robot) ezzel megelőzte a korábbi rekordert, a Humphrey Bogart főszereplésével készült A máltai sólyom című 1941-es film valamivel több mint 30 centiméteres sólyomszobrát, amely 4 millió dollárért kelt el egy aukción. De még Marilyn Monroe 4,6 millió dollárért gazdát cserélt legendás fehér ruháját is túlszárnyalta a Hétévi vágyakozás (1955) című filmből.

„Robi, a robot egyike az amerikai kultúra azon szimbólumainak, amelyek beleivódtak a DNS-ünkbe” – jegyezte meg közleményében Catherine Williamson, az aukciósház szórakoztatóipari relikviákkal foglalkozó részlegének vezetője. Az üvegkupolaszerű fejjel és mozgatható végtagokkal, köztük egymásra pakolt bowlinggolyókra emlékeztető lábakkal rendelkező robot Dr. Morbius odaadó szolgálóját alakította a Tiltott bolygóban, és nem egyszer ellopta a show-t a film jeleneteiben száraz humorával és a beszéde közben felvillanó testrészeivel. A három részből álló robotot annak idején körülbelül 100 ezer dollárból készítették el, ez az összeg ma már csaknem egymillió dollárnak felelne meg. A robot új tulajdonosának kilétét nem hozták nyilvánosságra.