Előkerült a Pán Péter írójának elveszett darabja

Közel fél évszázad után került elő egy texasi levéltárból a Pán Péter szerzőjének korábban ismeretlen darabja. Az Egy bűntett rekonstrukcióját, amit J. M. Barrie egy humoristával, E. V. Lucasszal közösen jegyzett, eddig soha nem játszották. A korábban Mark Twain és Tennessee Williams ismeretlen műveit feltáró Strand magazin közli elsőként a Barrie-drámát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Egy hálószoba-komédiáról van szó, benne egy olyan geggel, ami még a Waczak szállóba is beillett volna” – mondta el a folyóirat szerkesztője, Andrew Gulli. Hozzátette, a darabot nem szabad összekeverni Barrie másik művével, a nagyon hasonló című Rekonstruálni egy bűnesetettel. Elsőre aggódtak is, de örömük nem is lehetett volna felhőtlenebb, mikor rájöttek, hogy a két szöveg száz százalékban különbözik. A most felfedezett dráma 33 oldalas, és eddig az austini Harry Ransom Központban hevert.

Az nem tisztázott, miért nem játszották soha a darabot. Gulli szerint meglehet, olyan időszakban írta Barrie, amikor amúgy jóval komolyabb drámákat jegyzett, és nem érezte közéjük illőnek. Azt viszont nem tudni, pontosan mikor született az Egy bűntett rekonstrukciója.

J. M. Barrie 1860 májusában született, Pán Péter alakja elsőként pedig 1902-es regényében, a The Little White Birdben tűnt fel. A már jóval ismertebb darabot, a Peter Pan és Wendyt 1904. december 27-én játszották először, és Barrie 1911-ben formálta a színművet regénnyé.

A skót szerző 1937-ben, 77 éves korában hunyt el.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.29.