Először töltheti meg magyar cirkusz a sportarénát

Ha sportaréna, akkor Cirque du Soleil, vagy, mondjuk, a Cirque de Monte Carlo Diótörő show-ja. Általában külföldi cirkuszprodukciókat láthat a magyar közönség a Papp László Budapest Sportarénában, akik sokszereplős, nagyszabású attrakciójukkal képesek kitölteni egy estét.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szombat este egy magyar magáncirkusz, a Magyar Nemzeti Cirkusz Richter is megpróbálkozik ezzel. Az utazó cirkuszt eddig a csíkos sátrukról ismerték meg a nézők – egyébként ez sem kicsi, az utazó társulatok közül ők dicsekedhetnek talán a legnagyobb méretekkel –, de most szintet lépnének: eddigi legnagyobb volumenű produkciójukat mutatják be a budapesti Papp László Budapest Sportarénában. A cirkuszi szupershow közel 100 egzotikus állattal és több mint 100 fős stábbal várja a közönséget.

Az eredeti iránytól viszont nem térnek el: nem kortárs vagy újcirkuszt, hanem tradicionális produkciókat mutatnak be most is. Állatszámok, akrobaták, zsonglőrök, kutyarevü, bohócok és motorosakrobaták szerepelnek a programban. A hagyományos cirkusz egyik legszerethetőbb – és már nem mindenhol élő – hagyományát, a saját zenekart is megtartották, most a zenészek mellett egy afrikai énekesnőt léptetnek fel.

Az előadáson többek között a Richter csoport világhírű lovas akrobata produkcióját is láthatja a közönség. Az előadás házigazdája Rózsa György lesz. A Magyar Nemzeti Cirkusz Richter produkciójával szeretne hagyományt teremteni, és évente egy cirkuszi szupershow-t megvalósítani a Papp László Budapest Sportarénában.