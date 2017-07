Első mélyinterjú a válása óta: arcidegbénulással kezelték Angelina Jolie-t

Magas vérnyomással is küzd a nemrég új otthonába költöző színésznő, aki sok mindenről mesélt a Vanity Fair újságírójának.

Interjút készített a Vanity Fair az új otthonába pár héttel ezelőtt beköltöző Angelina Jolie-val. A huszonöt milliós, hat hálószobás, tíz fürdőszobás házra sokáig kellett várnia a színésznőnek. Kilenc hónapig, ahogy mondja, bőröndökből élt a gyerekekkel egy bérleményben, miután elköltözött Brad Pittel közös otthonából.

A házban a légkör normális, és hat gyerekhez mérten kaotikus.

Jolie és Pitt, akik a Mr. és Mrs. Smith című film forgatásán melegedtek össze 2004-ben, tavaly váltak külön. A színészt súlyos vádak érték, miután az FBI is bevonódott, hogy kivizsgálja: hogyan bánik a gyerekeivel. A bántalmazás vádjai alól felmentették, de ő maga is bevallotta, hogy súlyos alkoholproblémái vannak, valószínűleg erre ment rá házassága.

Jolie, aki jelenleg egy Kambodzsában forgatott filmje Netflixen történő megjelenése miatt izgul, továbbra is szűkszavúan mesélt a válásról: - Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, mindnyájan. Most kezdünk levegőhöz jutni - fogalmazott. - 2016 nyarára a dolgok rosszra fordultak...nem ezt a szót akartam használni...nehézzé váltak, mondjuk így. De a pletykákkal ellentétben nem az utazgató életformánkra ment rá a kapcsolatunk.

Jolie mesélt az interjúban rebellis múltjáról, kínos közszerepléseiről, korábbi rossz lány imidzséről és arról a pillanatról, ami mindent megváltoztatott, kambodzsai útjáról, amely során örökbe fogadta első gyermekét, Maddoxot.

Jolie-nak az utóbbi egy évben nem csak a válás okozta fájdalommal, de újabb egészségügyi gondokkal is meg kellett küzdenie (ismert, hogy a színésznő teljes melleltávolításon is átesett, hogy megelőzze egy daganatos betegség kialakulását. Édesanyja petefészekrákban hunyt el 56 évesen). Tavaly magas vérnyomással és Bell-féle arcbénulással is kezelték.- Néha a csak nők utoljára foglalkoznak saját magukkal. Egészen addig, amíg az egészségük látja kárát.

Jelenleg a gyermekeivel és új filmje népszerűsítésével foglalkozik, és Afrikába megy a család, hogy jótékonysági ügyekkel foglalkozhasson és meglátogassák gyermeke, Shiloh szülőhazáját.

A színésznő arról is mesélt, hogy kibékült édesapjával, Jon Voight színésszel, és, hogy egyre jobb a hétköznapi teendők elvégzésében. - Főzőleckéket veszek, és egyre jobb vagyok meseolvasásban és kutyapiszok felszedésében is. Most ezek a prioritásaim - mondta a színésznő.