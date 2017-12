Elvesztettük az uralmat a hülyeség fölött

Sokáig kellett várnunk rá, de végre elérkeztünk oda, ahová a közönség a kereskedelmi tévék hazai elindulása óta vágyott. Az idiotizmus elnyerte legtisztább formáját. Már nem járulékos probléma, nem rejtett tartalom, és ami fő: immár független az alkotói érdektől. A csatornák eddig csaliként használták a hülyeséget, egymásra licitálva mentek egyre mélyebbre, egészen addig, míg az idiotizmus előbb mértékegységgé (i), majd nem sokkal később fizetőeszközzé (idiot) vált. A kreatív értekezleteken attól fogva nem volt szükség klasszikus érvelésre: 10 i = 1 millió idiot. Száz i-vel az egész országot a képernyő elé ültethették volna.

Csakhogy túl elbizakodottak lettek, már nem látták a hübrisztől az erdőt. Az pedig megindult ellenük. Az idiotizmus lerázta magáról a gazdasági verseny béklyóit és átvette az irányítást. Az RTL Klub pedig ebben is lenyomta a TV2-t. Az utóbbi csatornán futó Ázsia expressz epizódjaiban pontosan tetten érhető az alkotói szándék, az RTL új valóságshow-ja, a Celeb vagyok, ments ki innen! esetében ellenben szó sincs érdekről, nem a kreatív producerek irányítják a hülyeséget, hanem a hülyeség irányít mindent.

Eleinte lehetnek persze kétségeink. Amikor azt látjuk, hogy a szereplőknek öt afrikai országot kéne fölsorolniuk, a csatorna pedig gondosan dokumentálja, ahogy kiszenvedik magukból az egy szem Kambodzsát megoldásként, akár azt is gondolhatnánk, hogy az RTL művészi logikájának eredményét látjuk. De aztán rádöbbenünk, hogy ez csak trükk, így leplezi magát a hülyeség, hiszen tökéletesen elsajátította a gazdatest viselkedési normáit.

Tizenkét celebritást raktak ki Dél-Afrika alaposan bekamerázott vadonjába, ügyelve rá, hogy minden nézői igényt kielégítsenek. Staller Ilona, vagyis Cicciolina ugyanúgy fölbukkan, mint Anger Zsolt, a luxusfeleség Köllő Babett mellett Kabát Péter labdarúgót láthatjuk, de szerepet kapott a műsorban a lovas színházak Laurence Olivier-ja, Pintér Tibor „Tenya”, a nevéhez méltatlanul összeszottyadt Pumped Gabo, és az X-faktor egyik szériájának győztese, Tóth Andi is. Dolguk mindössze annyi, hogy látványosan idegesítsék egymást. Ezzel a műsor készítői még akár be is érnék, az idiotizmusnak azonban nagyobb az étvágya. És amennyire ravasz, jó érzékkel éppen egy aktuális társadalmi problémát épít be a produkcióba. Tóth Andi énekesnő 18 éves, fiatal lány, láthatóan (vagyis nem biztos, hogy ez a valóság, mi ennyit látunk belőle) fogalma sincs a kegyetlen külvilágról. A celebcsapat férfi tagjai erre a naivitásra testnedveik csorgatásával válaszolnak. Pumped Gabo csak nyáladzik, Kabát Péter meglesi fürdés közben, Pintér Tibornak pedig még az ölébe is sikerül beültetnie a lánykát azzal, hogy segítsen neki gyúrni. Mindezt a műsorvezetők, Kiss Ramóna és Puskás Peti értetlenkedő, illetve elismerő hümmögése közepette. A szexuális zaklatási botrány közepén, miközben mindenki azon kesereg, hogy nem indult el normális párbeszéd az ügyben, rendkívül fontos, hogy a közönség ilyen csatlakozókon keresztül válhasson a tökéletes idiotizmus részévé.

Richard Dawkins brit tudós népszerű elmélete szerint az önző gének irányítanak bennünket, és csak arra kellünk nekik, hogy továbbörökítsék magukat. A Celeb vagyok… után nem követünk el tiszteletlenséget, ha a képletből kivesszük a gént, beillesztjük a helyére a hülyeséget. Bár ezt sem magunktól tesszük, az idiotizmus irányít.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.05.