Értheti-e egy férfi a Csodanőt?

Heves adok-kapok indult el a nemrég bemutatott új Wonder Woman című szuperhősmozi kapcsán, miután az egyebek között a Terminátort, az Avatart és a Titanicot is jegyző James Cameron rendező nekiment a filmnek egy, a brit The Guardian napilapban megjelent interjújában. A neves direktor úgy nyilatkozott, szerinte tárgyiasított ikont faragtak a képregényfigurából, s ez az egész visszalépés a nők számára. Hozzátette, nem azt állítja, hogy nem tetszett neki a mozi, de az egész tipikus példája annak, ahogy a férfiak uralta Hollywood viselkedik egy ilyen karakterrel. Az Oscar-díjas rendező egyúttal példának hozta fel a Terminator-filmekben szereplő Sarah Connort, aki ugyan „nem egy szépségideál, ráadásul borzasztó anya, folyton bajba kerül, de erős, s így kivívta a nézők tiszteletét”.

Az ügy már csak azért is pikáns, mert a Wonder Womant női rendező, Patty Jenkins jegyzi, aki nem hagyta szó nélkül Cameron szavait. Mint Twitteren is megosztott reakciójában kiemelte, nincsenek rossz vagy jó típusú erős női karakterek, így a filmvásznon sem egy bevált formula alapján lehet bemutatni egy ilyen figurát. Azt is aláhúzta: hisz abban, hogy egy női főszereplő ugyanazt képes nyújtani, mint egy férfi karakter. Jenkins egyébként állítása szerint nem lepődött meg Cameron reakcióján. Szerinte rendezőtársa képtelen megérteni kicsoda Wonder Woman, illetve miért áll ki, mert ugyan Cameron nagyszerű filmes, de nem nő.

A Wonder Woman nem először került be a hírekbe a premier óta. Libanonban például azért nem mutathatták be, mert a főszereplőt alakító Gal Gadot színésznő izraeli. Ennek ellenére a film pénzügyileg roppant sikeres. A számítások szerint mintegy 149 millió dollárból elkészített alkotás már a május 25-i amerikai bemutató hetében majdnem összehozta a gyártási költségét, ugyanis 103 millió dollárral startolt. A bevételek azóta is szépen híznak, az internetes mozis adatbázis, az IMDb szerint ezidáig csak az Egyesült Államokban mintegy 404 milliót hozott a konyhára a Csodanő, s a szaklapok szerint világszerte ehhez még plusz 400 milliót, úgy, hogy Japánban most kezdik vetíteni. Év végére akár az egymilliárdos határt is átlépheti az összbevétel. A sikert a Warnernél is értékelték, s Jenkinst a film folytatására is leszerződtették, állítólag csúcsgázsival, amivel ő lesz minden idők legjobban fizetett női filmdirektora. Közben a múlt havi San Diegó-i nagy képregényes fesztiválon, a Comic-Conon az is kiderült, a második rész 2019. december 13-án kerül a mozikba, s Wonder Womant abban is Gal Gadot alakítja majd.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.26.