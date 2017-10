„Ezt az országot pisztollyal és puskával alapították”

Október 1-jén Las Vegas főutcáján egy szállodai szobából Stephen Paddock 64 éves nyugdíjas a szomszédos fesztivál közönségére tüzelt átalakított fegyvereivel. 58 embert ölt meg, és csaknem félezret megsebesített mielőtt öngyilkosságot követett el. Ámokfutása az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb fegyveres támadása volt, amely után ismét fellángolt a vita a szabad fegyvertartásról és a lőfegyverek korlátozásáról.

– Szigorú szabályaim vannak a fegyverek kontrolljára, ha van a közelemben egy fegyver, azt kontrollálni akarom – mondta egyszer Clint Eastwood. A Piszkos Harry főhőséről elterjedt vélemény, hogy nem csupán a fikció kedvéért hord magánál hatalmas mordályokat. És szenvedélyével nincs egyedül. A fegyvertartás az amerikai kultúra alapvető része,

az alkotmány második kiegészítése már 1791-ben kimondta, hogy nem lehet a népnek a fegyver birtoklásához való jogát csorbítani.

Ehhez a joghoz pedig számos művész is ragaszkodik, vagy ragaszkodott, alkotásaikkal, puszta megjelenésükkel legitimálva a gyilkos szerszámokat.

Ernest Hemingway férfias küzdelemmel teli szövegei mögött gyakran lebeg ott az író képe, széles mosollyal az arcán, kezében egy jókora mordállyal. Már ötéves korában készült fotóján is egy flintát markol, igaz, az még csak légfegyver volt, szeretett Scott puskája csak később bukkan fel a fényképeken. Fegyvereivel közös története tragikus véget ért, amikor a depresszióval küzdő író 1961-ben, hatvankét éves korában öngyilkosságot követett el. Ketchumi otthonában főbe lőtte magát.

Ugyanígy vetett véget az életének 2005 februárjában a gonzó újságírás atyja, Hunter S. Thompson is. A Félelem és reszketés Las Vegasban és a Rumnapló szerzője az amerikai nemzeti fegyverszövetség (NRA) tagjaként lelkes rajongója volt mindenféle robbanó- és lőfegyvernek. Legendás az a vele készült riport, amelyben Conan O'Brien tévés műsorvezetőt avatja be a különféle pusztító eszközök használatába. Az óriási gépfegyvereket egy libériás inas adogatja nekik a mező közepén felállított bárszekrényből, ők pedig tüzelnek végeláthatatlanul. Egy másik híressé vált videón azt látjuk, amint a Coloradóban élő író pisztolypárbajt vív telekszomszédjával, és közben a demokrácia értékeiről elmélkedik. Thompson ragaszkodott hozzá, hogy az emberek szabadon dönthessenek az életükről, és ha akarják, megvédhessék magukat fegyverrel is.

Ez az érvet a fegyverpárti hírességek előszeretettel hangoztatják. Angelina Jolie és jövőbeli exférje, Brad Pitt – akik a Mr. és Mrs. Smith című filmben a legváltozatosabb fegyverekkel gyilkolták egymást és a gonoszokat – egy interjúban is kijelentették, hogy Amerikát pisztollyal és puskával alapították,

a fegyverek szeretete már a „DNS-ükben van”, ezért képtelenség megvonni az emberektől az önvédelem jogát.

– Ha valaki betörne az otthonomba, hogy bántsa a gyerekeimet, minden gond nélkül agyonlőném – fogalmazott Angelina Jolie a Daily Mailnek 2008-ban. Hasonló véleményen van a két lábon járó filmes öldöklőgép, Bruce Willis is, aki szerint még a legliberálisabb ember is erőszakhoz folyamodik, ha az élete veszélybe kerül. – És ha elvennék a legálisan tartott fegyvereket, a rosszfiúk kerekednének felül – mutatott rá a társadalmi összefüggésekre a színész, aki filmjeiben egész hadseregeket irtott ki egyedül.

Üzenetük felettébb világos, a kép azonban ennél bonyolultabb. Idén eddig csaknem 350 ember halt meg fegyveres tömegmészárlásban az Egyesült Államokban, 2001 és 2013 között pedig több mint 400 ezer haláleset történt, amelynek köze volt fegyverhez (öngyilkosság, baleset és gyilkosság). Nem véletlen, hogy – visszatérve a kiindulóponthoz –

még a tömegkultúra egyik leghíresebb fegyveres jófiúja, Clint Eastwood sem megkötések nélkül támogatja a fegyvertartást.

– Nem értem, mi szüksége lehet bárkinek támadóeszközökre – fogalmazott egy tévéműsorban a színész-rendező, aki a józan ész nevében többször is kiállt a fegyverekre vonatkozó szabályozás mellett.

Az NRA négy nappal a Las Vegas-i merénylet után közleményben jelezte, támogatják annak a kis eszköznek a betiltását, amely miatt Paddock hatékonyabban tüzelhetett. Gyorsan hozzátették, a fegyverbirtoklás és -viselés szabályait ellenben enyhíteni kell.