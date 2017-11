Felzaklatja az embert a sok karácsonyi dal novemberben

Hozzájárul az ember rossz közérzetéhet, ha már októberben-novemberben karácsonyi dalok zúdulnak rá mindenhonnan – állítja egy szakértő a CBS Local cikke szerint. Linda Blair úgy látja, a jól ismert dallamokkal való folyamatos szembesítés arra kényszeríti az embert, hogy jusson eszébe, mennyi mindent kell még megtennie az év végéig. A brit pszichológus szerint az áruházban felcsendülő All I Want for Christmas Is You emlékeztetőként szolgál, hogy ajándékokat kell vennünk, rengeteg különböző ételt készítenünk, utazást terveznünk és számos más hasonló, fárasztó programot letudnunk.

„Egyszerűen ilyenkor arra megy el minden energiád, hogy megpróbáld nem meghallani azt, amit hallgatnod kell” – fogalmazott Linda Blair a Sky Newsnak.

A pszichológus szerint a leginkább veszélyeztetettek az áruházi dolgozók, akiknek reggel még az Underneath the Tree cseng a fülében, délben már a Someday at Christmasre őrülnek meg, záráskor pedig hiába igyekeznek, nem tudják kizárni a What Christmas Means to Met. Blair szerint nem segíti az eladók munkáját, hogy egy idő után képtelenek bármi másra koncentrálni, csak a vidám csilingelésről való figyelemelterelésre.

Az áruházak ráadásul nemcsak a karácsonyi dalokkal sokkolnak már október közepétől, hanem egyebek között a Mikulás- és ördögformájú csokoládékkal, adventi naptárakkal és kis piros papírcsizmácskákkal is.

A Tampa Bay Times cikke szerint a Best Buy áruházlánc idén mindenkit megelőzött, és már október 22-én megkezdte a karácsonyi időszakot.