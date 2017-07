Fesztivállá nőtt a születésnapi meglepetés

A borbarátok és a pannon táj szerelmesei kiválóan eligazodnak a Balatonfüred−Csopaki borvidék falvai és pincészetei között is, de arra sem szabad szőlőkarót dobni, aki 2011 előtt még nem hallott Paloznakról: amikor is a falu a jazzpiknik révén felkerült az ország zenei fesztiváljainak térképére. Paloznak alig ötszáz lelket számláló település – a régészeti leletek alapján ötezer éve lakott −, nem közvetlenül a magyar tenger partján fekszik, és csak 1990-ben függetlenedett Csopaktól. Barokk temploma még őrzi a román kori részleteket, takaros parasztházai részben a lelkes betelepülőinek köszönhetően újultak meg. 1998-ban a magyar községek közül elsőként kapott Hild-díjat. E festői környezetben augusztus 3–5. között rendezik meg hatodszor is a Paloznaki Jazzpikniket, ahol olyan nemzetközi hírességek lépnek fel, mint a Kool & the Gang, az Incognito, Mario Biondi vagy a Matt Bianco, de a magyar névsor is impozáns.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A piknik idén tízezer fős közönségre számít. Ennek fényében meglepő lehet, hogy egy születésnapi ünnepségből nőtt ekkorára, és hogy az ötlete egy nemzetközi jogász fejéből pattant ki. – Párom, Homola Szabolcs negyvenedik születésnapjára szerveztem egy zenés meglepetéspartit, ami annyira jól sikerült, hogy abban a hitben ringattam magamat, hogy innentől kezdve bármilyen fesztivált képes vagyok megcsinálni. Akár jazzfesztivált is – mesélte lapunknak a piknik rendezője, Valde Orsolya. – Az első piknik 2012-ben egy jazzdélután volt. Széplaki Gábor szervezővel tulajdonképpen nem akartunk többet, mint egy falusi jazzbulival ismertebbé tenni Paloznak nevét, és valamiképp támogatni a közeli, felsőörsi Snétberger-központot is. Aztán teljesen beleszerelmesedtem Fábián Juli hangjába, így muszáj volt megszervezni a második pikniket is, amely már kétnapos volt. Mivel a jazz rendkívül sokszínű, maradt még bőven megmutatnivaló, így 2014-ben már két színpad kellett a tizenöt fellépőnek. Jött a DePhazz és a Mezzoforte is. Mivel én inkább emberi jogi ügyekben vagyok jártas, Szabolcs viszont üzletember, ekkor muszáj volt beszállnia a piknik szervezésébe.

Ami aztán olyan jól sikerült, hogy a következő már hatezres közönséget vonzott. Az idei piknikhez himnusz is íródott Fábián Julinak és a Zoohackernek köszönhetően, és ezúttal már négy színpadnál folyik a bor és a mulatság. A már említett sztárok mellett nagyszínpados lesz a Group’n’Swing, a Kéknyúl Jónás Verával, a Peet Project és a Random Trip. A Tájház színpadnál találkozhatunk az Opportunityval, a Brass on the Roaddal, az Antal Gábor Trióval, a Sárik Péter Trióval és Berki Tamással, valamint DJ Bootsie-val. A paloznakiaknak bárhová szabad a bejárás, miközben a további két színpadnál mindenkinek ingyen szól a jazz és a funk. A Sáfránkert vendéglő melletti jazzszínpadon fiatal tehetségek idézik meg a bárok hangulatát, a pezsgőteraszon pedig a mediterrán latin és francia jazz életérzést olyan előadók képviselik, mint Pátkai Rozina vagy a Swing a la Django.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.31.