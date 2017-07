Fiókban hever több Bowie-Queen dal

Több, soha ki nem adott közös száma is volt David Bowie-nak és a Queennek – fedte fel Peter Hince, aki Freddie Mercury zenekarának turnéstábját vezette a nyolcvanas évek elején. Eszerint tehát az eddigi feltételezésekkel szemben nem csupán egy dal, az 1981-es Under Pressure erejéig tartott a világsztárok együttműködése.

Hince állítja, ő maga ott is volt Bowie-val és a Queennel a stúdióban, amikor rögzítették a számokat. Erről Neil Cossar zenetörténész készülő Bowie-könyvében fog számot adni. „Előadtak több eredeti dalt, de feldolgozásokat is. Csak zenélgettek, próbáltak a stúdióban, de rögzítettek mindent, így az olyan számok átiratait is, mint az All the Young Dudes vagy az All the Way from Memphis” – mondta. Hince szerdán a brit The Guardiannek kijelentette: nem kérdés, hogy ezek a felvételek léteznek.

Bowie ügynöksége és a Queen-menedzsment nem kommentálta az állításokat, azoknak ugyanakkor hitelt ad Brian May egy múlt havi interjúja is. A Queen gitárosa a Mojónak beszélt arról, hogy nem minden került nyilvánosságra abból, amit a zenekar és Bowie közösen felvett annak idején a svájci Montreux-ben.

Az Under Pressure a Queen 1982-es albumán, a Hote Space-en kapott helyet. Hamar a brit játszási listák élére került, az 1975-ös Bohemian Rhapsody után pedig hazájában a második legnépszerűbb Queen-dallá válhatott. A zenekar játszotta is minden koncertjén a számot, Bowie viszont csak 1992-ben énekelte el először élőben egy Freddie Mercury emlékkoncerten, Annie Lennoxszal közösen. A dal azóta is rendkívül népszerű, többen is feldolgozták, köztük 2005-ben közösen az amerikai My Chemical Romance és the Used nevű zenekarok.

David Bowie 69 éves korában, tavaly halt meg rákban, míg Freddie Mercury 1991-ben, 45 évesen vesztette életét. Arról, hogy AIDS-ben szenved, csupán közvetlenül halála előtt beszélt egy sajtónak írt közleményben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.14.