Gitárra és dobra hangolt meditáció: a Beatles Indiában

Dübörög a Beatles fél évszázados jubileuma: tavaly tavasszal attól voltak hangosak a hírek, hogy az ötvenedik évfordulóra újrakeverve kiadták a banda korszakos albumát, a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Bandet, amely korát meghazudtoló frissességgel egy hétig a nagylemezek eladási listáját is vezette – igaz, nem 27 héten át, mint megjelenése évében, 1967-ben, de egy félszázados korongtól ez is szép teljesítmény. Azóta előjegyezhető a Yellow Submarine című Beatles-rajzfilm bemutatójának ötvenedik évfordulójára időzített, a film sztoriját megelevenítő, júliusban megjelenő képregény. A rajongók viszont már amiatt rágják a körmüket, hogy vajon a Beatles-lemezek legendás producerének, George Martinnak a fia, Giles Martin hozzálátott-e a Fehér Albumként ismert dupla nagylemez újrakeveréséhez. Ez azt jelentené, hogy idén ősszel – megint csak fél évszázados jubileumra – ennek az amúgy szimplán The Beatles címet viselő kultikus albumnak az újrakiadása volna esedékes, a Sgt. Pepperhöz hasonlóan új mixben és eddig dobozban maradt anyagokkal megspékelve.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mindezek fényében kicsit csöndesebben bújik meg az a hír, miszerint The Beatles in India címmel február 16-án kiállítás nyílik a liverpooli Albert Dock épületegyüttesében működő The Beatles Story nevű kiállítóhelyen. A kétévesre tervezett tárlat a Beatles ötven évvel ezelőtti indiai kiruccanásának állít emléket. Az együttes tagjai barátaik társaságában 1968. február 16-án azért utaztak Észak-Indiába, a Gangesz partján lévő zarándokhelyre, Risikesbe, hogy néhány hónapig távol legyenek a világ zajától, amelynek keltéséből egyébként az előző öt évben ők maguk is tevékenyen kivették a részüket. A több hónapra tervezett kiruccanás a vártnál jóval rövidebb lett: Ringo Starr és felesége már március 1-jén elhagyták az amúgy minden kényelmet kiszolgáló bungalókat, mivel hiányoztak a gyerekeik, és a koszttal sem voltak elégedettek. Március 26-án Paul McCartney és barátnője követte őket, de John Lennon és George Harrison, illetve feleségeik egészen április 12-ig kitartottak, és csak azután távoztak, hogy a táborban az a pletyka kapott szárnyra, miszerint vendéglátójuk, Maharisi Mahes jógi – akinek útmutatásával a Beatles Walesben 1967 augusztusában már tartott egy meditációs szeánszot – a Nyugatról érkezett hölgyvendégeknél igyekszik földi örömöket szerezni.

Ez utóbbiról azóta sem került elő bizonyíték, mindenesetre az ürügy kapóra jött arra, hogy a Beatles minden kapcsolatot megszakítson a guruval, Lennon és McCartney pedig egy sajtótájékoztatón tévedésről beszélt. Hogy az indiai út mégsem volt teljesen az, bizonyítja, hogy a fent említett Fehér Album dalainak nagy része ott, a Gangesz partján született.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.16.