Hangüzenetet hagyott halála napján a The Cranberries énekesnője

A 46 éves énekesnőt hétfő reggel holtan találták egy londoni hotelben. O’Riordan stúdiómunkák miatt tartózkodott a brit fővárosban. A Zombie című slágerük feldolgozásához készült a vokál felvételére a Bad Wolves nevű Los Angeles-i rockbandával.

A rendőrség korábban tisztázatlan körülményűnek nevezte az énekesnő váratlan halálát, kedden azonban kijelentették, nem találtak semmi gyanúsat. Az ügy a halottkémhez kerül, aki megállapítja a halál okát.

Dan Waite, az Eleven Seven lemezkiadó cég munkatársa elmondta, hogy O’Riordan halála napján kora reggel hangüzenetet hagyott neki, amelyben elmondta, nagyon várja a felvételeket. „Élettel telinek hangzott, viccelődött és izgatottan várta, hogy a héten találkozzon velem és feleségemmel” – mondta.

A Bad Wolves zenekar Facebook-oldalán bejegyzésben közölte, hogy sokként érte őket O’Riordan halála alig néhány órával azelőtt, hogy megkezdték volna a közös munkát.

„Mindig mély tiszteletet éreztünk iránta, mint művész és mint vokalista iránt, sohasem félt lemezteleníteni a lelkét zenéjében és szövegeiben. A Zombie hihetetlenül személyes dal, és bár mi keményrock-zenekar vagyunk, közösnek éreztük a nyerseséget és őszinteséget, amit a színpadon megmutatott” – emlékezett rá a zenekar.

„Amikor meghallottuk, hogy tetszik neki a feldolgozásunk, és ő szeretné énekelni, úgy éreztük, ez a legnagyobb dicséret, amit egy új vagy bármilyen zenekar kaphat. Megszakad a szívünk, hogy ez az együttműködés már nem valósulhat meg. Legmélyebb részvétünket küldjük családjának, barátainak, szeretteinek és rajongóinak Írországban és szerte a világon. Reméljük, büszkévé tehetjük azzal, hogy megosztjuk a világgal a mi Zombie-feldolgozásunkat” – olvasható a Facebookon.

Dolores O’Riordan halálával kapcsolatban részvétet nyilvánított Michael D. Higgins ír elnök és több zenész is, köztük Hozier, a Duran Duran, Jim Corr a The Corrs tagjai közül, valamint a Kodaline együttes.

A The Cranberries 2017-ben turnéra indult Európában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, de májusban, az európai körútjuk kezdete után nem sokkal törölték a további európai és amerikai időpontokat az énekesnő egészségi állapota miatt. A zenekar hivatalos honlapja szerint a O’Riordannak hátproblémái voltak.

Az énekesnő 2014-ben húszévnyi házasság után vált el Don Burtontől, a Duran Duran egykori turnémenedzserétől, akitől három gyermeke született – Taylor Baxter, Molly Leigh és Dakota Rain.

Dolores O’Riordan bipoláris zavarban szenvedett, 2014-ben egy repülőtéri incidens miatt bírósági ítéletet is hoztak ellene.

Az 1971-ben Limmerickben született énekesnő, aki gitározott is, 1989-ben hirdetés útján csatlakozott Noel Hogan és Mike Hoganhoz az akkori még Cranberry Saw Us néven futó együttesben. A The Cranberries albumaiból világszerte több mint 40 millió példányt adtak el, legnagyobb slágereik közé tartozott a Zombie, a Linger, a Salvation, vagy épp az Animal instinct.

Az O’Riordan különleges hangja és ír akcentusa fémjelezte dalokkal óriási sikereket értek el az Atlanti-óceán mindkét oldalán. A Linger bejutott az amerikai és ír legjobb 10 slágere közé, az Egyesült Királyságban a top 14-be. Tavaly a The Guardian brit lapnak adott interjúban az énekesnő elmondta, a slágert az inspirálta, hogy valaki nyilvánosan dobta egy diszkóban. „Minden olyan drámai, amikor 17 éves az ember, ezt fogalmaztam meg a dalban.”

Az 1994-es No Need to Argue című lemez vezető dala, a Zombie a zenekar új oldalát mutatta meg. A nehéz, himnuszszerű dal az észak-írországi konfliktus erőszakos eseményeire reflektált: az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) terrorszervezet 1993-as warringtoni merényletének a hatására íródott, amely megölt két gyereket is, a hároméves Jonathan Ballt és a 12 éves Tim Parryt.

A No Need to Argue 17 millió példányban kelt el, a 90-es évek egyik legnagyobb alternatív bandájává téve a The Cranberriest. A zenekar 2008-tól rövid szünetet tartott.

O’Riordan két szólóalbumot adott ki: Are You Listening? címmel 2007-ben és No Baggage címmel 2009-ben.