Harper Lee ügynöksége perel a Broadway-darab miatt

Pert indít Harper Lee ügynöksége a Ne bántsátok a feketerigót Broadway-változata miatt – derült ki a The Guardian cikkéből. A szervezet úgy látja ugyanis, hogy az Aaron Sorkin-féle adaptáció forgatókönyve jelentősen eltér az eredeti mű szellemiségétől. A keresetet kedden nyújtotta be Alamabában a két éve elhunyt írónő ügyvédje, Tonja Carter.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az ügynökség szerint bár a szerződés kikötötte, hogy a színdarab szellemisége nem térhet el a regényétől és nem is változtathatja meg a szereplőit, ezt mégsem tartották be. Többek közt Atticus Finch karakterét módosították jelentősen – ő az az ügyvéd, aki az igaztalanul erőszakkal vádolt fekete férfit, Tom Robinsont védi.

A kereset megemlít egy interjút is, amit a Vulture készített a tavalyi torontói filmfesztiválon Sorkinnal. Ebben Az elnök emberei forgatókönyvírója arról beszélt, hogy szerinte Atticus Finch a végére felmentette a környezetét, mentegette az őket körülvevő világ rasszizmusát. Az ügynökség szerint viszont Harper Lee a saját édesapjáról mintázta Finchet, aki a regényben a bölcsesség, a személyes integritás és a szakmai hozzáállás mintaképe.

A forgatókönyv elolvasása után Carter egyébként jelezte fenntartásait Scott Rudin hollywoodi producer cégének, a Rudinplaynek, de hiába. Az aggodalmak megvitatása heves vitává fajult, aminek következtében március 5-én az ügynökség levélben jelezte a Rudinplaynek: a darab eltér a regény szellemiségétől. Az írónő képviselői szerint öt szereplőt is másként interpretáltak, mint a mű: Atticus Finch mellett Calpurniát, Tom Robinsont, Jem Finchet és Scout Finchet. Carter szerint Sorkin darabjában Atticus olyan, mintha egy XXI. századi vígjáték apafigurája lenne, nem pedig az eredeti regény ikonikus alakja.

Rudin viszont arról beszélt a New York Timesnak: nem fog bemutatni egy olyan darabot, ami azt az érzést kelti, mintha abban az évben írták volna, amikor az eredeti könyvet. „A világ változott azóta” – érvelt a producer a regény szellemiségétől való eltérés mellett. A producert állítása szerint meglepte az is, hogy az ügynökség erőteljesen bírálta a Broadway-darab forgatókönyvét. Rudin érvként a Ne bántsátok a feketerigót „folytatását”, a három éve megjelent Menj, állíts őrt című könyvet említette, amiben szerinte Atticus Finch korosodó rasszista emberként van bemutatva. A producer hozzátette azt is, hogy Harper Lee képviselői jó ideje szeretnek pereskedni, de végül sosem ők jönnek ki jól belőle.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A Broadway-darabot idén decemberben tervezik bemutatni, Atticus Finchet pedig Jeff Daniels fogja játszani benne.

Harper Lee 1960-as, rasszizmusellenes regénye egyébként néhány éve már viták kereszttüzébe került, miután a politikai korrektséget túltoló amerikai egyetemi szférában még azt is rasszistának nevezték. A virginiai Accomack megyében például azért támadta egy szülő a könyvet, mert abban szerinte túl sokszor hangzik el a „nigger” szó. Ami nem is csoda, hiszen a regény a korszakbéli etnikai megkülönböztetés ellen kívánt szólni, pontos képet felrajzolva az adott közegről.