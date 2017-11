Hatott a bojkott, meghátrált a média elleni harcban a Disney

Visszavonta a Los Angeles Timesra vonatkozó tiltást a Disney, miután válaszlépésként több lap is bojkottal fenyegette a stúdiót. A döntés mellett így csupán néhány napig tartottak ki azok után, hogy múlt héten minden kapcsolatot megszakítottak az orgánummal. Ez azt jelentette, hogy nem hívták őket sajtóvetítésekre, és az ABC csatorna hozzáféréseihez sem engedték oda őket. Tették mindezt „részrehajló és pontatlan” tájékoztatásra hivatkozva: a stúdiónak az L.A. Times egy korábbi cikke nem nyerte el a tetszését.

Ebben a lap arról számolt be, hogy a Disney sakkban igyekszik tartani a kaliforniai Anaheimot, rábírva a várost Disneyland folyamatos támogatására, illetve pozitív megkülönböztetésben részesítésére. A cég, mint arról Daniel Miller az oknyomozó cikkében írt, árengedményeket és a jövőbeli adókkal szembeni védelmet is próbált kicsikarni. Mindezt úgy, hogy közben persze a Disneyland óriási profitot zsebelt be végig, tehát akár hozzá is tehetett volna a közöshöz. A lapnak Tom Tait polgármester mellett más helyi politikusok is kifejtették, hogy a helyzet kezd tarthatatlanná válni. A hatalmas, több mint tízezer férőhelyes parkoló felépítésére például 108,2 millió dollárt költött a város, ennek ellenére a látványparknak sikerült évi 1 dollárért bérbe vennie.

Bár a Disney profitja folyamatosan nőtt az elmúlt két évtizedben, a Los Angeles Times szerint mégis ki tudta magának harcolni az újabb kedvezményeket, összesen nagyjából 1 milliárd dollár értékben. Ha a város meghátrált volna, a cég rögtön azzal kezdett fenyegetőzni, hogy máshová viszi a pénzét.

A Disney a cikk megjelenése után is hű maradt önmagához, és ahelyett, hogy átgondolta volna korábbi lépéseit, inkább a lapot kezdte büntetni. Kitiltotta például a munkatársait a sajtóvetítésekről, így az L.A. Times nem tudott előzetesen beszámolni olyan filmekről, mint amilyen a Thor: Ragnarök is. A cég közleményt is adott ki, megvádolva a sajtóterméket az újságírás elemi szabályainak semmibevételével. Mint írták, annak ellenére, hogy számos nyilvánvaló tényt osztottak meg mind az újságíróval, mind a kiadóval, az L.A. Times félrevezette a nyilvánosságot, „mindezt politikai okoktól hajtva”. A Disney egyúttal reményét fejezte ki, hogy a lap a jövőben ragaszkodni fog a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz. A vállalat szerint ugyanis az 1 milliárd dolláros számítás erős túlzás, a szerző beleérthette a következő éveket is. Továbbá a befektetések értéke magasan meghaladja a kapott kedvezményeket – jegyezte meg a Disney.

A stratégia nem jött be, több nagy lap is felháborodott, és válaszul ők kezdték bojkottal fenyegetni a stúdiót. Elsőként a The Washington Post szerzője, Alyssa Rosenberg közölte, hogy így ő sem hajlandó együttműködni a Disney-vel, így a Marvel-vetítéseket is kihagyja majd, ahogy a Csillagok háborúja filmekét szintén. Hamarosan a The New York Times kritikusa mellett más sajtótermékek képviselői is csatlakoztak hozzá. Kedden pedig robbant a bomba, és a Los Angeles-i, a New York-i és a bostoni filmkritikusok szövetsége, valamint a Filmkritikusok Országos Közössége is bojkottal fenyegetett, amennyiben a Disney nem másítja meg a döntését.

Több filmes is kiállt a sajtó mellett: a Selma rendezője, Ava DuVernay például támogatásáról biztosította az újságírókat. Mindez már csak azért is pikáns, mert következő filmje, az Időcsavar (A Wrinkle In Time) a Disney-nél jön majd ki.

A sajtószabadság elleni támadás vádja ráadásul azért is érintette kellemetlenül a Miki egeres céget, mert vezérigazgatója, Bob Iger politikai szerepvállalást fontolgat. Nem jó ómen, hogy mindeközben az általa vezetett vállalat nem tűri a kritikát és azt, hogy a média feltárja a visszás ügyeket.

Úgy tűnik, ezt mostanra belátta a Disney is: kedden feloldotta a Los Angeles Times tiltását, így a tiltakozó lapok is elálltak a bojkottól. A most kiadott közlemény ugyanakkor nem túl reménykeltő azt illetően, hogy a cég belátta-e a sajtószabadsággal kapcsolatos aggodalmak jogosságát. „Termékeny megbeszélést folytattunk a Los Angeles Times új vezetésével a félelmeinket illetően, és ennek nyomán megegyeztünk, hogy visszaállítsuk a hozzáférést a filmkritikusaik számára” – közölte a Disney.

