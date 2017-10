Hollywood sötét múltja: három nap alatt elbukott a filmmogul

Csupán néhány nappal azután, hogy szexuális zaklatásairól közölt cikket a New York Times, kidobták a saját maga alapította cégből Harvey Weinsteint. A hírek szerint a The Weinstein Company igazgatótanácsa a napvilágra került információk fényében hozta meg a döntést. A családi vállalat vezetőségében ül Harvey testvére, Robert is: Lance Maerov, Richard Koenigsberg és Tarak Ben Ammar mellett ő volt az egyik, aki rábólintott a vasárnap este bejelentett kizárásra.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az igazgatóságnak egyébként négynél több tagja szokott lenni, viszont hárman már pénteken, a történtek napvilágra kerülése után lemondtak pozícióikról. A maradók pénteken még csak arról beszéltek: támogatják, hogy Harvey Weinstein határozatlan ideig szabadságolja magát. Ekkor úgy tűnt, nyitva hagyják számára a lehetőséget, hogy valamikor a jövőben visszatérjen a cégébe. A férfi pedig kijelentette, az állítások egy része nem igaz, ugyanakkor elismeri, hogy sok fájdalmat okozhatott a viselkedésével, és bocsánatot kér érte.

A hétvégére a botrány már akkora méreteket öltött, hogy az a The Weinstein Company jövőjét kérdőjelezte meg. Számos ügyfél közölte, hogy amíg Weinsteinnek bármi köze van a vállalathoz, ők semmilyen közös munkát nem vállalnak velük. A tagok így dönteni kényszerültek.

Mi vezetett idáig, hogy az egyik legbefolyásosabb filmes mogul, a Ponyvaregény, a New York bandái és a Szerelmes Shakespeare producere egyik napról a másikra mindent bukjon? A jelek szerint több évtizednyi „szívós munkája”, vállalhatatlannál vállalhatatlanabb megnyilvánulása áll a most kirobbant botrány mögött.

A New York Times csütörtökön közölt egy igencsak hosszú cikket arról: a neves producer 1990 és 2015 között folyamatosan molesztált szakmabélieket, és legalább nyolc esetben megegyezésre is kényszerült olyanokkal, akik nem voltak hajlandóak annyiban hagyni a történteket. Hollywoodban ugyan már sok éve lehetett hallani a férfi ügyeiről, a nyilvánosság számára viszont eddig ezek rejtve maradtak.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ahogy a lap megjegyezte, a filmesek, színészek számára egy találkozó Harvey Weinsteinnel kincset ért. A producerrel való együttműködés díjesőt és címlapmámort ígért. Az egyik legnevesebb szakember az IMDb szerint eddig több mint háromszáz produkciót jegyzett, köztük olyanokkal, mint a Ponyvaregény, Az angol beteg, a Sikoly, a Mimic – A Júdás faj, a Good Will Hunting, a Jackie Brown, a Sin City, a Shop-stop 2., és így tovább. Harvey Weinstein ismert mindenkit, a keze mindenhova elért, bárkivel meg tudott egyezni, bárkinek munkát tudott adni.

Harvey Weinstein 2015-ben Fotó: Valery Hache / AFP

Aki pedig ilyen helyzetben van, az egyértelműen bárkit el is vághat a későbbi lehetőségektől, amennyiben megharagszik rá. Harvey Weinsteinnel rosszban lenni a szakmában nem sok jót jelentett.

Márpedig akadtak bőven, akivel egy kávé a filmmogullal nem (csupán) fényes lehetőségeket villantott meg.

Huszonnyolc éves nő vagyok, aki szeretne egzisztenciát teremteni magának, karriert csinálni. Harvey Weinstein egy hatvannyolc éves, világszerte ismert férfi, és ez itt az ő cége. A hatalmi egyensúly nálunk így néz ki – én: 0, Harvey Weinstein: 10

– így foglalta össze a helyzetet a Weinstein Company egyik női alkalmazottja, Lauren O'Connor, aki a cégvezetőknek írt levelében számolt be tapasztalatairól. „A nők számára rendkívül mérgező a légkör ebben a vállalatban” – írta.

Mindez megegyezett számos világszerte ismert színésznő tapasztalatával. „Hogyan juthatok ki ebből a szobából, amilyen gyorsan csak lehet, mindezt úgy, hogy ne idegenítsem el magamtól Harvey Weinsteint?” – Ashley Juddnak csak ez járt a fejében, amikor két évtizeddel ezelőtt találkozott a producerrel egy Beverly Hills-i hotelben. A színésznő üzleti reggelire számított, ehhez képest a filmmogul egy fürdőköntösben fogadta, majd arról érdeklődött, a nő megmasszírozza-e, esetleg végignézi, ahogy zuhanyzik.

Két évtizeddel később, 2014-ben Weinstein ugyanebben a hotelszobában találkozott Emily Nestorral, aki csupán egy napja dolgozott a cégnél. A producer ajánlata „csábítóbb” nem is lehetett volna: szexuális szolgáltatásokért cserébe a férfi gondoskodik róla, hogy a nő karrierje a lehető legjobban alakuljon.

A New York Times hosszas kutatómunkával kiderítette, hogy a mogulnak legalább nyolc alkalommal kellett hallgatásra bírnia olyan nőket, akiket korábban szexuális ajánlatokkal bombázott, zaklatott. Találunk köztük fiatal New York-i asszisztenst 1990-ből, színésznőt 1997-ből, londoni asszisztenst 1998-ból, olasz modellt 2005-ből, illetve az említett O'Connort nem sokkal későbbről.

„Kívülről nézve minden csillogott – ott voltak az Oscar-díjak, a sikerek, a számottevő kulturális hatás” – fejtette ki a Miramax korábbi, Los Angeles-i igazgatója, Mark Gill. A színfalak mögött viszont szerinte hatalmas mocsok volt, és a weinsteini volt az egyik leghatalmasabb.

A Weinstein Company vezetői legkésőbb 2015 óta biztosan tudtak a Harvey-val szemben felhozott vádakról, ugyanakkor végül hagyták magukat meggyőzni: semmi szükség ezek feltárására. Miután sikerült megegyeznie a producerrel, O'Connor is visszavonta panaszát, és megköszönte Harvey-nak a karrierlehetőséget, amit biztosított számára.

A Weinstein fivérek korábban a Miramaxot birtokolták, ezt 1993-ban adták el a Disney-nek, hogy 2005-re vonuljanak ki teljesen onnan. A The Weinstein Companyt ezt követően indították el. A király beszéde és a Django elszabadul sikerei csak ezután következtek, legutóbb pedig olyan filmekkel álltak elő, mint az Oroszlán és a Wind River.

A botrány kirobbanása óta sokan még mindig a hallgatást tartják a jobb választásnak, Hollywood legismertebb nevei pedig inkább nem kommentálják az egészet. A Huffington Postnak küldött közleményében viszont megszólalt Meryl Streep, megdöbbentőnek nevezve az esetet. Hozzátette, a nőket, akik kiálltak az őket ért sérelmekkel, hősöknek tekinti. A Vox.com szerint ugyanakkor a színésznő megpróbált szembeszállni azzal a feltételezéssel, hogy a szakmai berkekben mindenki tudott a producer viselkedéséről. A New York Times cikke ellenben hosszan részletezte, hogy filmes berkekben nyílt titok volt, mi zajlik a háttérben. Többen is voltak, akik megpróbálták felvenni a mogullal a küzdelmet, de eddig senki nem járt sikerrel.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.10.