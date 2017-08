Iggy Azalea jön a Szigetre

Rita Ora helyett Iggy Azalea lép fel jövő szombaton, 12-én a Szigeten – jelentette be közleményében a fesztivál sajtóirodája. A pótlásra az utolsó pillanatban lett szükség: két nagyszínpados fellépő, a Clean Bandit és Rita Ora is visszalépett, így gyorsan találni kellett valakit a Macklemore & Ryan Lewis előtti két sávra. „Csalódottak vagyunk, de 100 százalékig biztosak abban, hogy egy fantasztikus szombatunk lesz a Szigeten!” – írták még múlt szombaton a fesztiválszervezők.

A másik beugróról még nincs hír, de a brit énekesnő helyére valóban nem kis nevet sikerült szerződtetni. Amethyst Amelia Kelly, azaz Iggy Azalea még csak 27 éves, de annál népszerűbb: bemutatkozó lemezével, a 2014-es The New Classic-kal hamar a slágerlisták élén találta magát. Az ausztrál rapperlány Pu$$y és Two Times című dalaival vált világszerte ismertté, idén pedig ki is hozta második albumát, a Digital Distortiont.

Azaleát egyébként rövid pályafutása során már rasszizmussal is megvádolták – igaz, Azealia Banks rapperlány ezt olyan komoly érvekkel indokolta, mint hogy zenésztársa nem törődik a fekete ügyekkel. Banks egyébként 2012-ben kezdte támadni Iggy Azaleát a D.R.U.G.S. című szám néhány keményebb (de nem rasszista) sora miatt. A vádak azóta is felbukkannak olykor, jellemzően kulturális kisajátításra és hasonló polkorrekt elvárásokra hivatkozva.