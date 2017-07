Íme a szürreális művész, akit nem érdekel, ki az a Robbie Williams

Egészen szürreális interjút adott a szürreális Origo.hu-nak a szürreális művész, akit úgy hívnak, Leslie Mandoki. Amikor drága szerkesztőm feldúlt állapotában a hírrel berohant a szobába, ahol éppen most ülök, hirtelen azt sem tudtam, hová kapjak, de azóta csapkodom az asztalt. És röhögök, de nagyon.

A szürreális művész, akit úgy hívnak, Leslie Mandoki – szakmája szerint Orbán Viktor németországi barátja, a bajor állam érdemrendjével kitüntetett kapocs Angela Merkel felé, egyébiránt letűnt popsztár – mindehhez pedig olyan magyar zenészeket fűzött be asszisztálni, mint Bródy János és Horváth Charlie. Utóbbi fellépett már Mandokival Budapesten, akkor készült az a szürreális videó, amin Orbán Viktor feleségével „rázza” (lásd lentebb). De ez még hagyján, hiszen szeretett magyar zenészeknek ritkán adatik meg, hogy Grammy-díjasokkal lehessenek egy színpadon, bár azért Bródyból többet is kinéztünk volna, amitől most egy könnycsepp összeállt a szememben, persze még mindig röhögés közben.

Merthogy a szürreális művész, akit úgy hívnak, Leslie Mandoki, évekre előre adott muníciót az internet népének ahhoz, hogy viccesebbnél viccesebb formában megörökítsék a mondatait. A legdurvább persze az, amellyel a szürreális Origo.hu is operál, kezdjük hát rögtön ezzel:

„Nekem semmit nem mondott Robbie Williams neve, így meg sem hallgattuk, és nem is vettük be a formációba”

– adta tudtunkra a szürreális művész, akit úgy hívnak, Leslie Mandoki azzal kapcsolatban, hogy egyszer, régen, a Thake That feloszlásakor megkereste őt az RCA Records főnöke, hogy alkalmazná-e méltán világhírű formációjában, a Man Doki Soulmatesben Robbie-t. És ez még hagyján, mert hát nem kell mindenkinek tudnia, ki is az a Robbie Williams, de hogy visszamenőleg, ismerve a nem letűnt, most is (sőt!) stadionokat hobbiból megtöltögető világsztár nevét, még büszke is legyen minderre, az szürreális.

„A mai napig sem bántam meg”

– mondta minderről szerényen a szürreális művész, akit úgy hívnak, Leslie Mandoki, és aki arra is kitért, hogy mindeközben a magyar közönséget olyan mélyen megtiszteli, hogy csak számukra hív magyar sztárvendégeket. Külföldi koncerten a külföldieknek ez a plusz nem jár, nyilván meg sem tudnák fizetni.

A szürreális művész, akit úgy hívnak, Leslie Mandoki, azt is elmondta, mennyire fontos is az ő szakmája – amely szerint, ugye, Orbán Viktor németországi barátja, egyébiránt letűnt popsztár –, s tette ezt tenmagához méltón irodalmi (figyelem, metafora!) stílusban:

„A művészek a legitim tüske a társadalom húsában.”

(Sic!)

Az, hogy a szürreális művész, akit úgy hívnak, Leslie Mandoki mikor volt tüske – na pláne legitim! – a társadalom húsában, valódi költői kérdés. Kiváltképp azok után, hogy legutóbb az volt a hír vele kapcsolatban, hogy a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda 227 millió forintot költhet el egyetlen koncertfilmjének támogatására, az 1956-os forradalom és szabadságharc szürreális emlékévéhez kapcsolódóan.

Egyébiránt az interjú annak apropóján született, hogy a Man Doki Soulmates koncertet ad egy nappal az idén 25 éves Sziget fesztivál kezdete előtt. A szürreális művész pedig, akit úgy hívnak, Leslie Mandoki hozzátette: