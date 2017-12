Ismeretlen Jimi Hendrix-dalokat adnak ki

Tíz, eddig kiadatlan számmal jelenik meg Jimi Hendrix posztumusz albuma jövő tavasszal. A Both Sides of the Sky (Az ég mindkét oldala) című lemezzel válik teljessé a gitáros-énekes összes, korábban fiókok mélyén lappangó archív felvételét a közönség elé táró trilógia. A korongon egyebek mellett Joni Mitchell, Stephen Stills, Lonnie Youngblood, Johnny Winter, Billy Cox és Buddy Miles is felbukkan közreműködőként. Jimi Hendrixnek csaknem tucat posztumusz lemeze jelent már meg, ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy életében mindössze három stúdiólemezt és ugyanennyi koncertalbumot készített. A zenész, akit a Rock and Roll Hall of Fame múzeumban a műfaj történetének legnagyobb muzsikusaként tartanak számon, 1967-ben robbant be az Are You Experienced című első albumával. Fiatalkorától kezdve küzdött az alkohollal és a drogokkal, számos, a szerhasználattal összefüggő erőszakos cselekményt jegyeztek fel vele kapcsolatban, és többször állt bíróság előtt is. Az öntudatlan állapotú Hendrixre 1970. szeptember 18-án reggel talált rá a barátnője, kórházba szállították, ám nem sokkal később meghalt. Csupán 27 évet élt, de olyan életművet hagyott maga mögött, amely ma is érezteti hatását.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.08.