Ismét jön a Pet Shop Boys

Ismét Magyarországon koncertezik minden idők legsikeresebb szintipop duója, a Pet Shop Boys. A brit formáció augusztus 24-én, a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) nagyszínpadán lép fel – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

A Pet Shop Boys, azaz Neil Tennant énekes-szövegíró és Chris Lowe billentyűs, dalszerző, zenei mindenes immár hetedik alkalommal lép fel Magyarországon. Először 1991-ben játszottak a Budapest Sportcsarnokban, 2000-ben a fővárosi Kapcsolat-koncerten zenéltek a Felvonulási téren, 2004-ben a Sziget Fesztiválon, 2006-ben a soproni Volton, 2010-ben a zamárdi Balaton Soundon, legutóbb pedig 2014-ben a Budapest Parkban.

Az 1981 óta létező csapat több mint 50 millió albumot adott el eddig világszerte, háromszor nyert Brit Awardsot, hatszor jelölték Grammy díjra, 42 kislemeze szerepelt a top 30-ban, közülük 22 a legjobb tízig jutott a brit listán, négy pedig első lett: a West end girls, az It’s a sin, az Always on my mind és a Heart. Hatalmas slágereik közé tartozik még a Go West, az Opportunities (Let’s make lots of money) vagy a What have I done to deserve this?

A Pet Shop Boys eddig tizenhárom stúdióalbumot készített, a legutóbbi, a Super 2016-ban jelent meg. Tavaly kezdődött az együttes újrakiadás-sorozata számos bónusszal, a szériában eddig a Please (1986), az Actually (1987), az Introspective (1988), a Nightlife (1999), a Release (2002), a Fundamental (2006), a Yes (2009) és az Elysium (2012) jelent meg, és hazánkban is kaphatók a Magneoton–Warner forgalmazásában.

A szervezők már korábban bejelentették, hogy az idén 50 éves Szegedi Ifjúsági Napokon fellép Jess Glynne, Wilkinson, DJ-setet ad a Faithless, és koncertet ad szinte a teljes hazai könnyűzenei élvonal.