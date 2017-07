James Bond 2019-ben visszatér, de nem tudni, ki alakítja

A következő, immár 25. James Bond-filmet 2019. november 8-án mutatják be – jelentette be a Eon Productions és az MGM stúdió. A forgatókönyvet Neal Purvis és Robert Wade jegyzi majd, ők írták a franchise több darabját is, mint a Casino Royale, a Quantum csendje, a Skyfall és Spectre: A fantom visszatér.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ezen kívül viszont szinte semmit nem lehet tudni a két év múlva érkező filmről: nem ismert a címe, sem a rendező, sem a főszereplő neve, sőt, úgy egyáltalán senki a stábból. Az előző négy fimben a brit Daniel Craig játszotta őfelsége legtitkosabb ügynökét, de ő már korábban bejelentette, hogy „inkább felvágja az ereit”, minthogy még egyszer Bond legyen.

A korábbi találgatások szerint Idris Elba – ő lenne az első fekete 007-es –, Tom Hiddleston és Tom Hardy neve került szóba, mint Bond.