Jógázz Breuer Marcell gránitasztalán!

Napfelkeltét nézni az Iparművészeti Múzeum (IMM) tetejéről, valljuk be, kevesek kiváltsága. Szeptember 3-án azonban minden korán kelőnek alkalma lesz rá, hisz így búcsúztatják el az Iparművészeti Múzeumot, amely jó ideig nem lesz látogatható. Az átfogó műemléki rekonstrukció régóta várat magára, a Lechner Ödön és Pártos Gyula tervezte épület 25 milliárd forintból újulhat meg végre.

Cselovszki Zoltán, az intézmény igazgatója sajtóreggelin számolt be a hazai szecesszió egyik legszebb példájának tartott épületében várható változásokról. Soha nem volt kérdéses, hogy bár az épület építészetileg kiemelkedő, múzeumnak szűkös és korszerűtlen, legendásan gazdag gyűjteményének is csak egy csekély része látható. A rekonstrukció után azonban a most háromezer négyzetméteres kiállítótér tízezer négyzetméteresre bővül, a csarnok alatt is új kiállítóhely épül – Lechner eredetileg is tervezett ide egy reprezentatív teret, aminek díszes előcsarnoka ma is bejárható. Cselovszki elárulta, jelenleg is folyik a gyűjtemény digitalizálása, a több százezer darabos kollekciót egy-két éven belül teljes egészében elérhetővé teszik az interneten. Az épülethez mélygarázs és egy új szárny is készül a Hőgyes Endre utca felé, amelynek külső homlokzata Lechner eredeti terveit fogja követni, belül viszont a kortárs múzeumi elvárásoknak megfelelő, korszerű épületgépészeti elemekkel ellátott együttes lesz. Az igazgató elmondta: az egy évig tartó kiköltözés után a jelenlegi tervek alapján három évig tartó építkezés kezdődik, és a közönség csak a visszaköltözést követő évben térhet vissza az Üllői útra. Addig a Városligeti fasorban lévő Ráth György-villában várják a látogatókat, amelyet az eredeti tulajdonos korának megfelelő állapotba állítanak vissza, a nagytétényi kastély bútortörténeti kiállítását pedig újrarendezik.

A Lechner Ödön és Pártos Gyula tervezte épület 25 milliárd forintból újulhat meg Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Kiderült: az elmúlt évben valamivel több mint 60 ezer látogatója volt az intézménynek, de Cselovszki Zoltán szerint ez csupán annak tudható be, hogy az elmúlt években a felújítást készítették elő, és már nem tudtak nagy kiállításokat tető alá hozni. Az igazgató magasra tette a lécet: az újranyitás után az évi 300 ezres látogatószámot szeretné elérni. A zárás előtt még számos programot kínálnak az érdeklődőknek: épületsétákra, múzeumi jógára várják a búcsúzókat, de az aranybérletet váltó látogatók augusztus 21-e és szeptember 3-a között a kiállítótér rejtett zugait, titkait is megismerhetik, sőt a raktárakba és a restaurátor-műhelyekbe is betekintést nyerhetnek. Az épületről rossz állapota miatt már korábban leemelték a kilátótornyot, amelynek 13 tonnás hagymakupoláját a jövő heti Sziget Fesztiválon az IMM sátra előtt állítják fel.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.04.